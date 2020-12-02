Hibe desteği ile güneş enerjisi santrali kurdu

Kadın girişimciler enerji sektöründe de adını duyurmaya başladı. Bu isimlerden biri olan Zekiye Tan, eşinin desteği ile Çorum'da bin hanenin elektriğini karşılayan elektrik santrali kurdu.

AA'da yer alan habere göre Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kuran kadın girişimci ve eşi, yaklaşık bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip yatırımlarını 3 yılda amorti etmeyi hedefliyor.

Çorum TKDK Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Harmancık köyü muhtarı Erol Tan, katıldığı toplantılarda TKDK'nin hibe desteklerinden haberdar oldu.

Desteklerle ilgili araştırma yapan Tan'ın eşi 4 çocuk annesi Zekiye Tan, güneş enerjisi santrali kurabilecekleri fikrini ortaya attı.

TKDK İl Koordinatörlüğünden hibe destekleri hakkında bilgi alan Tan çifti, Laçin ilçesine bağlı Narlık köyündeki araziye GES yatırımı yapmaya karar verdi.

1,2 MİLYON HİBE DESTEĞİ VERİLDİ

TKDK uzmanlarının yardımıyla hazırladıkları 2 milyon 200 bin lira bütçeli projeleri kabul edilen Tan çiftine 1,2 milyon lira hibe desteği verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zekiye Tan, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasından dolayı hibe desteğine kendi adına başvurduklarını belirtti.

Hem ülkenin enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak, hem de aile bütçesine gelir kapısı açmak için yatırımı yaptıklarını ifade eden Tan, uzun zamandır tarımsal faaliyette bulunmadıkları araziyi de ekonomiye kazandırmış olduklarını vurguladı.

TKDK'nin desteğiyle yatırımı hayata geçirebildiklerinin altını çizen Tan, şunları kaydetti: