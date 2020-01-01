Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Hercai setinde neler oluyor?

Ferit Ömeroğlu

Aksam.com.tr/ ÖZEL HABER



Bir ilk yapacağız belki…

İçerisinde hem seyahat, hem dizi seti ziyareti, hem kamera arkası, hem girişimci öyküsü, hem farklı ilham hikayeleri; biraz edebiyat, biraz eğlence, biraz yenilik göreceğimiz bir VLOG sizleri bekliyor.

Yazının devamında, VLOG’ta yer alan kişilerle yaptığımız röportajların hangi tarihlerde yayınlanacağını bulabileceksiniz.



İŞTE, İÇERİSİNDE MARDİN/HERCAİ SETİ/HERCAİ OYUNCULARI/ MACERA DOLU ANLARIN OLDUĞU VLOG

?

Çekimin, yönetmenin, röportörün ve beraberinde bu hikayenin çalışmasını tek başıma yapacağım ilk deneyimim oldu. Bu minvalde VLOG’u izlerken aklınıza düşen eleştirilerin hepsi, dinlemeden kabulümdür.

Sizler VLOG u izlerken, satırların bu kısmında yaşadığım heyecanı yazmak istedim. Olanı olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi paylaşma heyecanı bu…



Sosyal medyadan binlerce etkileşim aldık birkaç ay önce… Hercai dizisinin ‘Handan’ karakteri başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan ile yaptığım röportajı yayınladıktan sonra Hercai dizisi seyircileri mesaj yağmuruna tuttu bizleri… Gelen talep üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz Abdülkadir Özkan Bey’e durumu ilettim.

Gündemlerim içerisinde 8-9 farklı talep vardı. İçlerinden biri de, “Midyat’a gidip seti yerinde ziyaret edip, oyuncularla özel haber yapmak istiyorum” talebiydi. O başlıklar içerisinde ilk onay verdiği konu bu oldu. Şaşkın ve heyecanlıydım. Mesleğin en önemli özneleri, “aktarmak, aracı olmak, buluşturmaktı” benim için zira…

Hercai dizisi oyuncuları ile buluşmak için hazırlıklara başlamıştım. Gideceğim şehir Mezopotamya’nın kültür mirasını taşıdığı, içerisinde pek çok hikayenin barındığı, farklılıkların bir arada yaşadığı Mardin olunca, “Bunu da yapmalıyım!” düşüncesi o günlerde en önemli beyin fırtınam oldu.

Mardin’de ilk durağım “Dünyanın en iyi ilk 10 şefi” içerisinde yer alan Ebru Baybara Demir ‘i ziyaretti.

EBRU BAYBARA DEMİR ÖZEL HABERİ 2 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ AKSAM.COM.TR’ DE OLACAK.



Mardin’de Ebru Hanım’dan sonraki ziyaretim Mardin’in Merilyn Monroe’su Melek Akarmut oldu. Melek Hanım Marilyn Monroe’ya benzetildiği için Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçisi olan bir kadın… Güzelliğin güler yüzlülükle ilgili olduğunu söyler Melek Hanım. Oldukça güler yüzle karşıladı beni… Eğlenceli ve keyifli bir röportaj yaptık. İçerisinde “Tercih Challenge” videosu da var.

MARDİN’İN MERİLYN MONROE’SU MELEK AKARMUT ÖZEL HABERİ 3 OCAK CUMA GÜNÜ AKSAM.COM.TR’ DE OLACAK.



HERCAİ SETİNDE NELER YAŞANDI?

Melek Hanım’ı ziyaret ettikten sonra Midyat’a doğru yola çıktım. Beni orada, Hercai’nin Handan’ı Gülçin Hatıhan ve Hercai’nin Melikesi Aslı Samat bekliyordu. Ertesi sabah erkenden setleri olmasına rağmen akşamı bana ayırdılar. Mardin kültüründe misafirin en iyi şekilde ağırlandığını tahmin ediyordum ancak Gülçin ve Aslı kültüründe de misafir ağırlamak pek bir önemli…

Fazlasıyla kalori aldığım bir akşamdan geriye hoş sohbet, bir VLOG hatırası ve röportaj hikayesi kaldı.

Ertesi gün sabah sete ziyarete gittim. Midyat’ın yerlileri, Mardin’den ve çevre illerden gelen dizi seyircileri, çekimlerin yapıldığı Şadoğlu Konağı’nın önünde bekliyorlardı. Oyuncuların karavana dinlenmeye geçtiği set aralarında hayranları ile fotoğraf çekimleri sık oluyordu.

Oyuncu Ebru Şahin ve Aslı Samat’ın fotoğraf çekimi isteyen vatandaşlarla olan buluşmasını VLOG’ta bulabilirsiniz.

Gelelim sete…

Açıkçası beklentim gerginlik ve telaşın olduğu, yüksek egolar içerisinde yapılan çekimleri görmekti. Genelde dizi setlerinin kabul göreceği özelliklerdi beklentilerim… Ancak beklediğimin çok aksini gördüm.

Şadoğlu Konağı’na girdiğimde ekibin profesyonellikle kaynaşmayı dengede buluşturduğu bir tablo vardı karşımda… Kışın etkisini göstermesi ve konağın soğukluğu beni çok etkilese de set çalışanlarının ve oyuncuların alıştığı bir durumdu.

Genelde bir ortama “gazeteci” olarak tanıtılarak girdiğinde temkinli yüzler, güven-güvensizlik bakışları ile karşılaşırsınız. Sette bu bakışların aksine oldukça rahatlık ve doğallık hakimdi.

Şadoğlu Konağı’nın mutfağında set hazırlığı yapılırken Aslı Samat ile çay içiyorduk. Mutfağa dans ederek bir kadın girdi. İklimin soğukluğu, setteki hazırlığın telaşı bir anda tersine döndü. Ortamdaki enerji arttı. Kim olduğunu bilmiyordum fakat o ortam için bir ağırlığı olduğu belliydi kadının…

Aslı Samat tanıştırdı bizi… İsmi “Benal Tairi” imiş kadının… Yönetmenmiş meğer!

Bir kodum vardır insana dair…

“Bir insan,

Tanışma ve birkaç dakika… “

Bu kodu başarıyla geçti nazarımda Benal Hanım…

Hercai’de ki bu başarının, seyirci ile senaryonun iç içe geçmesinin önemli dinamiklerinde böyle isimlerin olabileceği belliydi.

Konağı turlarken, dizide Hazar Şadoğlu karakterini oynayan Serhat Tutumluer ile karşılaştım. O soğuk havada sıcak muhabbeti çok keyifliydi.

Çekimler yapılıyordu. Ben de o sıra gözlemler yapıyordum. Kimin, neyi nasıl yapacağını bildiği bir ortamda çekimleri yerinde izleme şansım oldu.

Birden bire karşıma dizide ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideri olan Nasuh Şadoğlu çıktı. Tiyatro sanatçısı Macit Sonkan’ı yakalamışken sahne arasında özel röportaj yapmamak olmazdı.

HERCAİ’NİN NASUH ŞADOĞLU KARAKTERİ MACİT SONKAN RÖPORTAJI 9 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ AKSAM.COM.TR’ DE!

Karşılaştığım ve Mahallenin Muhtarları dizisinden simasını tanıdığım bir isim de oyuncu Aydan Burhan oldu. Aydan Hanım Midyat’ı pek bir sevmiş. Ben soğuktan titrerken, “Bu hava bizim için güneşlenme ısısında canım… Sen daha soğuk görmedin” diyor. Röportaj talebimi de kırmadı, spontane gelişen bir ortamda şahane mesajlar verdi Aydan Hanım!



Bazen hazırlanırsın ve karşındaki de cevaplara hazırlanır ve sorduğun sorulara cevap alamazsın. Bazen de spontane içeriklerden muazzam sohbet çıkar.

HERCAİ’NİN HANİFESİ AYDAN BURHAN RÖPORTAJI 9 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ AKSAM.COM.TR’DE!

Sonrasında kendimi dizideki Yaren’in odasında buldum.

O sırada Yaren’in yani oyuncu İlay Erkök’ün, Cihan Şadoğlu (Serdar Özer) ve Handan Şadoğlu (Gülçin Hatıhan) ile sahnesi vardı.

Açık söyleyeyim. Diziyi daha önce izlememiş biri olarak orada İlay Erkök’ün Serdar Özer’in kızını oynadığını öğrenince çok şaşırdım.

Sahnesi biten oyuncularla bir ısıtıcı başında ısınırken mesleklerinin zorluğunu düşünedurdum.

Bir oyuncu olmanın tanınır olmak gibi katma değeri olduğunu görüp, mesleğin zorluğunu göz ardı eden milyonlar var zira…

Saatler süren, mesai kavramı olmayan çekimler… Her an “sabah setiniz var” mesajıyla uyanmalar… Cefa ve emek…

Oyuncusundan asistanına, yönetmeninden yapımcısına kadar saygı duyulması gereken bir meslek olduğunu düşünerek izleyici bakışına sahip olmalıyız.

Çekimler o gün bitmişti.

Sevgili Aslı Samat ile Şadoğlu konağının tepesine çıktık.

Dizide Melike karakteri ile seyircilerin karşısına çıkan Aslı Samat’ın hikayesi, oyunculuk dışında da hayata dair mücadeleyi bırakmamayı, inanmanın ve ideale ulaşmadaki heyecanın peşinden gitmeyi anlatıyor. Aslı Samat ile hikayesini paylaşmak dışında bir de eğlenceli bir “Tercih Challenge” yaptık.

ASLI SAMAT ÖZEL HABERİ 6 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AKSAM.COM.TR’ DE!

Öğleden sonra oyuncular Gülçin Hatıhan, İlay Erkök ve Aslı Samat ile yemeğe gittik. Üçü de Mardin’de birbirlerine destek olup, sevinç ve hüzünleri beraber paylaşıyorlar.

Aynı mesleği icra edenlerin dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde devreye giren kompleks zorluklarını da düşünürsek Gülçin Hatıhan, İlay Erkök ve Aslı Samat birbirlerine karşı tüm tabuları yıkmış ve sağlam temelli bir arkadaşlık inşa etmişler.

Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök bir önceki akşam şehir dışında olduğu için Gülçin Hatıhan ve Aslı Samat ile buluşmamızda yoktu. Kendisini yemekte tanıma imkanım oldu.

Dizi seyircilerinin hayli tepki gösterdiği bir isimdi Yaren… Sosyal medyada kendisine sürekli nefret mesajları geliyor. Yaren’i bilmiyorum ama İlay Erkök’ün o mesajların muhatabı olmadığı çok açık…

İlay Erkök’ün eksantrik bir öyküsü var. Küçük yaşlardan beri ailesinden aldığı eğitim, taşıdığı kültür ve zihin dünyası onu farklılaştırıyor. E haliyle kendisine sorduğum sorularda farklı oldu. Bir de kendisiyle “Tercih Challenge” yaptık.

HERCAİ’NİN YAREN’İ İLAY ERKÖK RÖPORTAJI 7 OCAK SALI GÜNÜ AKSAM.COM.TR’DE!

Mardin’deki bu hikayeyi yazmamda büyük emeği olan isim Gülçin Hatıhan oldu. Hercai’nin Handan karakteri Gülçin Hatıhan’ın misafirperverliği ve yardımseverliği sadece benim değil kendisini tanıyan pek çok kişinin kabul duygusu…

Yaptığı mesleği ve hayata dair beklentilerini insana ve insanlığa sosyal fayda sağlamak üzerine inşa ediyormuş Gülçin Hatıhan! Yıllardan beri süregelen başarılı projelerinin arkasında böyle güçlü motivasyon olduğunu bilmiyordum.

HERCAİ’NİN HANDAN’I GÜLÇİN HATIHAN RÖPORTAJI 8 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ AKSAM.COM.TR’DE!

Röportajları tamamlamıştık artık.

Hava oldukça yağışlı…

Oyuncu Gülçin Hatıhan ve İlay Erkök’ü evlerine bırakacaktım.

Bulunduğumuz yer ile gideceğimiz yer arası arabayla maksimum 5 dakika uzaklıkta…

Ancak biz kaybolduk.

Gecenin karanlığında, sisli ve yağmurlu bir hava da kaybolma anlarımız izlemeye değerdi.

HERCAİ OYUNCULARI GÜLÇİN HATIHAN VE İLAY ERKÖK İLE MİDYATTA KAYBOLMA VİDEOMUZ 10 OCAK CUMA GÜNÜ AKSAM.COM.TR’ DE!

HERCAİ’NİN BAŞROL OYUNCULARI EBRU ŞAHİN VE AKIN AKINÖZÜ RÖPORTAJLARI NEDEN YOK?

Oyuncu Ebru Şahin ile ilgili sosyal medyadan gelen binlerce mesaj oldu. Kendisi ile sette tanıştım. Takipçilerinin ve sevenlerinin merakı olduğunu, kendisine gelen yorumları okuyup okumadığını ve beraberinde okurların ilgisini çekecek birkaç soruyu yönelttim. Ancak yoğun olduğunu ve anlaşması gereği konuşamayacağını belirtti.

Oyuncu Akın Akınözü ile ilgili de pek çok bildirim almıştım. Menajeri ile görüştüğümde, basın danışmanı olarak kendisinin eşlik edemediği röportaj taleplerini kabul edemediklerini bildirdiler.

Bir hikayenin sonuna geldik.

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai ile ilgili merak edilenleri paylaşmaya çalıştım.

Bu çalışmamda katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler.

Bir başka özel haberde buluşmak üzere…