  • $7,6464
  • 9,3507
  • 461.834
  • 1406.25
22 Aralık 2020 Salı 17:25 | Son Güncelleme:

Helva-i Hakani nasıl yapılır? Osmanlı hakanlarının tercihi

Helva-i Hakani nasıl yapılır" Osmanlı hakanlarının tercihi

Sadece Osmanlı hakanlarının yediği helva-i hakani tarifi merak ediliyor. Aslında bildiğimiz un helvasına benzeyen helva-i hakani tarifi gül suyu ile servis ediliyor. İşte Osmanlı lezzeti olan helva-i hakani tarifi ve malzemeleri...

Helva-i hakani tarifi araştırılıyor. Osmanlı hakanlarının yediği bir lezzet olmasından dolayı adı helva-i hakani olan helva, hem doyurucu olması hem de görüntüsüyle iştah kabartıyor. İşte helva-i hakani tarifi ve malzemeleri...

HELVA-İ HAKANİ MALZEMELER

3 su bardağı süt

200 gram tereyağı veya margarin

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

2,5 su bardağı tozşeker

100 gram iri dövülmüş ceviz

Yarım kahve fincanı gül suyu

HELVA-İ HAKANİ YAPILIŞI

Tereyağını tencereye alıp eritin. Unu ve 1 su bardağı pirinç ununu ekleyip, ağır ateşte ve sürekli karıştırarak kavurun.

Üzerine 1 su bardağı nişastayı ilave edip hafifçe esmerleşip meyanesi gelene kadar ve sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.

Sonra kaynar haldeki sütü ekleyin, karıştırmaya ara vermeyin ve helva sütü çekene kadar karıştırın.

Toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Dövülmüş cevizi de ekleyip bir kez karıştırdıktan sonra, helvayı ateşten alın. 15-20 dakika demlendirin. Servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Üzerine gül suyu gezdirebilirsiniz.

<p>Boğaziçi Film Festivali ve Uluslararası İpekyolu Kısa Film Yarışmaları'nda 'En İyi Erkek Oyuncu

EDHO'nun eniştesi: 'Gerçekte ketum biriyim. Bana poker surat derler'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.