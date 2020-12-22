Helva-i Hakani nasıl yapılır? Osmanlı hakanlarının tercihi
Sadece Osmanlı hakanlarının yediği helva-i hakani tarifi merak ediliyor. Aslında bildiğimiz un helvasına benzeyen helva-i hakani tarifi gül suyu ile servis ediliyor. İşte Osmanlı lezzeti olan helva-i hakani tarifi ve malzemeleri...
Helva-i hakani tarifi araştırılıyor. Osmanlı hakanlarının yediği bir lezzet olmasından dolayı adı helva-i hakani olan helva, hem doyurucu olması hem de görüntüsüyle iştah kabartıyor. İşte helva-i hakani tarifi ve malzemeleri...
HELVA-İ HAKANİ MALZEMELER
3 su bardağı süt
200 gram tereyağı veya margarin
1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı un
1 su bardağı nişasta
2,5 su bardağı tozşeker
100 gram iri dövülmüş ceviz
Yarım kahve fincanı gül suyu
HELVA-İ HAKANİ YAPILIŞI
Tereyağını tencereye alıp eritin. Unu ve 1 su bardağı pirinç ununu ekleyip, ağır ateşte ve sürekli karıştırarak kavurun.
Üzerine 1 su bardağı nişastayı ilave edip hafifçe esmerleşip meyanesi gelene kadar ve sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
Sonra kaynar haldeki sütü ekleyin, karıştırmaya ara vermeyin ve helva sütü çekene kadar karıştırın.
Toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Dövülmüş cevizi de ekleyip bir kez karıştırdıktan sonra, helvayı ateşten alın. 15-20 dakika demlendirin. Servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Üzerine gül suyu gezdirebilirsiniz.