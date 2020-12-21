Hatay'ın beş bin yıllık sasiço yemeği yeniden sofralarda

Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Bu yemeklerden biri de geçmişi beş bin yıl öncesine dayanan sasiço yemeği. Orta Asya Türk devletlerinin de yaptığı bir yemek olan sasiço tarifi haberimizde...

DHA'da yer alan habere göre Hatay’ın unutulan lezzeti ‘sasiço’, şeflerin ellerinde yeniden topluma tanıtılıyor. Sasiço yemeği kuzu kıymasından yapılıyor.

Sasiço yemeğinin, Orta Asya Türk devletlerinin beş bin yıl önce yaptıkları bir yemek olduğunu belirtiliyor.

HEM ŞİŞTE HEM TAVADA YAPILABİLİYOR

Sasiço yemeği, kuzu kıyması, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, yenibahar ve sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Bu malzemeler önce yoğuruluyor sonra, kuzu bağırsaklarının içine dolduruluyor.

Son olarak, çöp şiş olarak mangalda pişirilebiliyor. Sasiço yemeği tavada kızartılarak da yapılabiliyor.