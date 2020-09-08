Hangi burçlar sabaha sürprizlerle başlayacak? 9 Eylül 2020 burç yorumları

Ay 9 Eylül 2020 Çarşamba günü Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? 9 Eylül 2020 Çarşamba günü İkizler burcu fiziksel görünümüyle ilgili değişiklik yapmak isteyebilir, şanslı gününde olan Aslan burcu güzel fırsatlarla karşılaşabilir. Hukuksal meselelerle ilgilenen Teraziler ise sürprizlerle karşılaşabilir. Gezegenlere ve Ay'ın hareketlerine göre Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan günlük burç yorumları en güncel hâliyle hazırlandı. İşte sürprizlerle dolu 9 Eylül 2020 Çarşamba burç yorumları...



9 EYLÜL 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay çarşamba günü Boğa burcundan ayrılıp saat 00.27’de İkizler burcuna geçiş yapıyor olacak. Yakın çevrenle iletişim halinde olacağın günlerdesin. Onları bir konuda bir şeyler yapmaları konusunda ikna edebilirsin.

9 EYLÜL 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal kazanımlarınla alakalı olarak iletişime geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde ev ve iş arasında uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var.

9 EYLÜL 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay saat 00.27’de senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Fiziksel görünümüne önem verebileceğin ve değişiklik yapmak isteyebileceğin günlerdesin.

9 EYLÜL 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü boyunca huzursuz bir ruh hali içerisinde olabilirsin zira Ay burç değiştiriyor olacak. Sabah saatlerinde ev ve iş arasında uyum yakalıyorsun. Hedeflerini net bir şekilde belirliyorsun.

9 EYLÜL 2020 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Özel ilişkilerindeki güzel gelişmeler seni mutlu ediyor. Karşına değerlendirmen gereken güzel fırsatlar çıkabilir. Şanslı bir günündesin.

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9 Eylül 2020 Çarşamba burç yorumları