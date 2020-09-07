Hangi burçlar için bir yakınından destek alma zamanı? 8 Eylül 2020 burç yorumları

8 Eylül 2020 burç yorumları ne ifade ediyor? Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bugünlerde parasal konular gündeme gelebilir, grup çalışmaları olabilir ve bir yakınınızdan destek alabilirsiniz. 8 Eylül Salı günü Koç burcu bir kadından destek alabilir, Akrep burcu partneriyle arasındaki sorunları düzeltebilir. Bugünlerde projesi olanlar ve kafası karışık olanlar günlük burç yorumları ile rahatlayacak. İş hayatından sağlık ve para konularına kadar Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan burçlar, size şans getirecek. İşte 8 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

8 Eylül 2020 Salı günü Ay Boğa burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Parasal konularda çevrenle aktif iletişim içerisinde olabilirsin. Öğle saatlerinde güçlü kadınların desteğini alabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Salı günü boyunca parasal konularda planlı hareketlerde bulunmak seni ay sonunda rahatlatıyor. Sabah güne başlarken uyumlu enerjiler altındasın. Rüyaların dikkat çekici olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Salı günü boyunca projelerine dönük olarak çalışabilirsin. Günün ikinci yarısında senin için amir pozisyonundaki üstlerinden alacağın destekler bir işini yoluna sokmanı destekliyor. Saat 15:46 sonrasında Ay boşlukta olacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde ruhsal çalışmalar yapmak ve spiritüel konularda bilgi toplamak isteyebilirsin. Gün boyunca uyumlu enerjiler altındasın. Ay Neptün uyumlu açısı sabaha karşı rüyalarınla ilgili farkındalık kazandırmak üzere kesinleşecek.

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