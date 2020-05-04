Hangi burç parasını nasıl değerlendirmeyi seviyor? Burçların parasal özellikleri

“Hangi burç para harcamayı seviyor? Hangi burç parasını nasıl değerlendirmeli?” gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Burçlar ve para konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. COVİD-19 salgını ile mücadele edilen bugünlerde burçların parasal gelişimi merak ediliyor. Hayata dair belli bir birikimi olan kişiler parasını değerlendirirken burç özelliklerine de bakmadan edemiyor. Çünkü her burcun para harcama yöntemi ve paraya bakış açısı farklılık gösteriyor. Mor Papatya okuyucularına burçların parasal gelişimi hakkında bilgi veren Astrolog Ceylin Çelebi, burçların parasal konularda özelliklerini yazdı. İşte “Hangi burç para harcamayı seviyor? sorusunun cevabı…

Koç: Eğer Güneş’iniz Koç burcundaysa yani doğum gününüz 21 Mart ile 20 Nisan arasında ise, sizler ateş elementi ve öncü nitelikte bir burca sahipsiniz. Haliyle sizler ani ve plansız yatırımlarda bulunabilirsiniz. Kimsenin fikrini almadan yapacağınız bu yatırımlar sonrasında sizi hüsrana uğratabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Yükselen burcunuz Koç ise borsa ve benzeri şans oyunlarına çok fazla para yatırma gibi riskleriniz de var. Eğlenmek için de para harcayabilirsiniz. Ancak şu dönemde paranızı tutmanızı ve riskli yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim.

Boğa: Eğer Boğa burcuysanız yani doğum gününüz 21 Nisan ile 20 Mayıs arasında ise, sizler toprak elementine ve sabit nitelikte bir burca sahipsinizdir. Sizler paranın değerini bilir ve asla paranızı boşa harcamak istemezsiniz. Kenarınızda her zaman bir birikiminiz, kötü gün paranız olacaktır. Bilmediğiniz yatırım alanlarına girmekten son derece itina edersiniz. Bu süreçte bir birikiminiz varsa da muhtemelen ya bankada değerlendirmek ya da gayrimenkul alanında değerlendirmek isteyeceksinizdir.

İkizler: Eğer Güneşiniz İkizler burcundaysa yani doğum gününüz 21 Mayıs ile 20 Haziran arasında ise, sizler hava elementi ve değişken nitelikte bir burca sahipsinizdir. Parasal konularda spekülasyonlardan çok etkilenen bir yapınız olabilir. Tam bir alana paranızı yatırdıktan hemen sonra başka bir haber duyup bu sefer o alana geçmek gibi arka arkaya plansız yatırımlarınız çok olabilir. Ancak sizler kazandığınız parayı biriktirmek isteyeceksinizdir mutlaka.

Yengeç: Eğer Güneşiniz Yengeç burcundaysa yani doğum gününüz 21 Haziran ile 21 Temmuz arasında ise sizler su elementinin öncü nitelikteki bir burcuna sahipsinizdir. Değerli şeylere para harcamayı seversiniz. Kaliteli şeylere fazla para harcayabilirsiniz ancak paranızı korumakta isteyeceksinizdir. Altına yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yapı olarak da eskilerin metotlarına önem veren ve geleneksel olanı doğru bir bulan bir yapınız vardır. Haliyle sizin için en uygun yatırım alanı her zaman için güvenilir olan altın olabilir.

Aslan: Eğer Güneşiniz Aslan burcundaysa yani doğum gününüz 23 Temmuz ile 23 Ağustos arasında ise sizler ateş elementinin sabit nitelikte olan burcuna sahipsiniz. Aslan burcu ya da Aslan yükselen olarak altın ve değerli taşlar her zaman sizin en çok ilginizi çeker. Pırlanta, altın ve gümüş takılar, yakut ve bunun gibi diğer değerli takıları almak ve bir kenarda zor günler için saklamak size mantıklı gelebilir.

Başak: Eğer Güneşiniz Başak burcundaysa yani doğum gününüz 24 Ağustos ile 23 Eylül arasında ise, sizler toprak elementine ve değişken niteliğe sahipsinizdir. Hangi alana yatırım yapmak isteyeceğiniz konusunda kafanız zaman zaman karışabilir çünkü çok ince eleyip sıkı dokumaktan resmin tümünü görmekte zorlanacak olabilirsiniz. Ancak toprak elementine sahip olduğunuz için genel anlamda elle tutulur ve gözle görülür alanlara yönelebilirsiniz. Bunlarda yüksek ihtimalle gayrimenkuller ve istediğinizde görebildiğiniz bankadaki ya da kasanızdaki paranızdır.

Terazi: Eğer Terazi burcuna sahip biriyseniz yani 24 Eylül ile 23 Ekim arasında doğmuşsanız hava elementine ve öncü niteliğe sahipsiniz demektir. Farklı ülkelerin para birimlerindeki değer artışlarını devamlı kontrol edebilir ve alım satım ile para kazanmak isteyebilirsiniz. Sanal paralarda sizlere çok farklı gelmeyecektir zira siz hava elementi bir burca sahip olduğunuz için size kazanç sağlayacağını düşündüğünüz alanlarda teknolojiyi çok avantajlı kullanabilirsiniz.

Akrep: Eğer Akrep burcu doğumlu biriyseniz yani doğum gününüz 24 Ekim ile 22 Kasım arasında ise, sizler su elementinin sabit niteliğine sahipsiniz. Oldukça kuşkucu yapınızdan ötürü bilinmedik her alan sizler için risk teşkil edebilir. Sabit niteliğinizden ötürü de risk almaktan çok hoşlanmazsınız. Borsa gibi alanlardan uzak durursunuz. Gayrimenkul gibi alanlara yatırım yapmak sizler için her zaman çok daha güvenli bir yatırım alanı olabilir.

Yay: Eğer Güneşiniz Yay burcundaysa yani doğum gününüz 23 Kasım ve 21 Aralık arasında ise, sizler ateş elementine ve değişken niteliğe sahipsiniz. En çok gezmek için para harcayan sizler bu süreçte muhtemelen var olan tatil rezervasyonlarınızı mecburen iptal ettirdiniz ve paranızı geriye aldınız. Borsa ve benzeri alanlarda kolaylıkla risk alabilirsiniz, buna dikkat etmenizi öneririm. Aynı zamanda ne zaman nereye seyahat edeceğiniz pek belli olmadığından muhakkak kenarınızda döviziniz vardır ve o şekilde kenarınızda tutmak isteyeceksinizdir.

Oğlak: Eğer Güneşiniz Oğlak burcundaysa yani doğum gününüz 22 Aralık ile 20 Ocak arasındaysa sizler toprak elementine ve öncü niteliğe sahipsiniz. Sizler her konuyu olduğu gibi para konusunu da çok ciddiye alırsınız. Sektörde büyüme payı yüksek ve riski en minimumda olan alanlara yatırım yapmayı tercih edersiniz. Risk almak istemezsiniz ama paranızı değerlendirmekte istersiniz. Haliyle sizlerde inşaat, gayrimenkul ve arsa gibi alanlarda değerlendirmeler yapmak isteyebilirsiniz.

Kova: Eğer Güneşiniz Kova burcundaysa yani doğum gününüz 21 Ocak ile 18 Şubat arasında ise, sizler hava ve sabit niteliğe sahipsinizdir. Risk almak istemezsiniz ancak zihinsel açıdan da parasal konular ve yatırımlar aklınızı sürekli kurcalayacaktır. Hava elementine sahip olduğunuzdan bankada paranızı değerlendirmek veya sanal paralara yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Geleneksel olanla yenilikçi olana aynı anda uyum sağlayabilme yeteneğinizden ötürü de bu alanlarda değerlendirdiğiniz paranız varsa uzun vadede geri dönüşlerini alabilmek ve sağlamcı adımlar atabilmek için gayrimenkul yine sizler içinde en mantıklısı olacaktır.

Balık: Eğer Güneşiniz Balık burcundaysa yani 19 Şubat ile 20 Mart arasında doğmuş iseniz, sizler su elementine ve değişken niteliğe sahipsinizdir. Para biriktirebilme konusunda çok fazla istikrar sağlayamayabilirsiniz. Hoşlandığınız bir şey olduğunda genellikle onu almak istersiniz ve pek hesap yapamayabilirsiniz. Ancak bu süreçte kenarda biraz paranız varsa muhtemelen elinizin altında veya banka hesabınızda tutmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda vade ya da altın gibi alanlarda da mevcut yatırımınızı değerlendirmek akıllıca olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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