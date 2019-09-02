Karadeniz mutfağının çıldırtan lezzeti: Hamsi diblesi

Hamsi diblesi, sık sık tüketiliyorken bir yandan da lezzetiyle büyülemeye devam eden lezzetler arasında başa geliyor. Karadeniz yöresine ait olan hamsi diblesi yapımı zahmetli olsa da çok sık tercih ediliyor.

HAMSİ DİBLESİ TARİFİ

MALZEMELER :

1 kg hamsi

3 su bardağı pirinç

1 bağ maydanoz

3 yaprak karalahana

5 adet soğan

Bol karabiber

Pul biber ,tuz tereyağ.

HAZIRLANIŞI :

Hamsiler yıkanır, ayıklanır. Çok az suda haşlanır. Tencereye soğan ince ince doğranarak konur. Yıkanıp ayıklanmış maydanoz, karalahana ince ince kıyılarak eklenir. Pirinç yıkanıp eklenir. Hamsiler ilave edilir. Bol karabiber, tuz, pul biber, tereyağ konularak pişirilir, demlendirilir. Bir iki kez karıştırılır. Sıcak servis yapılır.