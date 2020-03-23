Hamilelikte koronavirüse karşı nasıl önlem alınmalı?

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını hamileleri tedirgin etti. Hamileler koronavirüsten nasıl korunmalı? gibi sorular araştırılıyor. Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminde görülen azalmayla anne adaylarının başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok enfeksiyona karşı dikkatli olması gerekiyor.

Virüsün bulaşmasını engellemek için anne adaylarının alabileceği önlemleri İHA’ya anlatan Op. Dr. Burçak Erzik; koronavirüsün bulaşma şeklinin en çok öksürük, hapşırma esnasında solunum yolu ile ortaya saçılan damlacık enfeksiyonu ile olduğunu belirtti. Erzik; koronavirüsün bulaşmasını engellemek için anne adaylarının alabileceği önlemleri şu şekilde sıraladı;

Eller su ve sabunla sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı

Gerekmedikçe ağız burun ve gözlere dokunulmamalı

Hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanılmalı

Ağız gargarası yapılmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı

Para gibi sıklıkla el değiştiren ürünlerin kullanımından sonra eller tekrar yıkanmalı

Toplu alanlarda kullanılan kapı kollarına çıplak elle dokunulmamalı, asansör düğmeleri ile temastan kaçınılmalı

Gün içinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kolonya ya da antibakteriyel sıvılarla temizlenmeli

Gerekmedikçe evden dışarı çıkılmamalı, misafir kabul edilmemeli

Toplu taşıma araçları kullanılmamalı , seyahat edilmemeli

Tüm bu önlemlere rağmen gebelik sırasında koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişiler acilen sağlık kurumlarınca karantina altına alınmalı ve gerekli tedavi başlanmalıdır.