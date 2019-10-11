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  3. Hamile kalma şansını arttıran 9 besin!

Hamile kalma şansını arttıran 9 besin!

Hamile kalma şansını arttıran 9 besin!

Dünyaya bir çocuk getirmek isteyen ailelerde anne adayı olmak isteyen kadınlar hamile kalmaya destek olacak besinlerin hangileri olduğunu araştırıyor. Hamilelik şansını arttıran besinlerin ne olduğu sorgulanıyor. Uzmanlar bazı vitamin ve minerallerin bu sürece katkı sağladığını söylüyor.

Hamilelik şansını arttırmak için beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerekiyor. Hamilelik için ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallar merak ediliyor. Uzmanlar bazı besinlerin hamilelik şansını arttırdığını söylüyor. Haberimizin devamında hamilelik için ihtiyaç duyulan besinleri bulabilirsiniz.

HAMİLELİK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN VİTAMİN VE MİNERALLERİ İÇEREN BESİNLER

Et: Önemli bir protein kaynağı olup kısırlık riskini azaltmaktadır.
Muz: Antioksidan zengini olduğu için üreme sağlığını olumlu etkilemektedir.
Avokado: Çinko,potasyum ve protein açısından zengindir.
Tahıl: Bol miktarda lif içermekle birlikte insülin seviyesini dengelemektedir.
Havuç: Kadınlarda adetin düzenli olmasını sağlar.
Sarımsak: Hormonların düzenli çalışmasını sağlayarak vücut içinde dezenfektan rolünü üstlenmektedir.
Kereviz: Salgı bezlerini çalıstırırarak kadınlarda ve erkeklerde cinsel faaliyeti etkilemektedir.
Tere: İçerisindeki C vitamini,demir ve minerallerle vücudun direncini arttırmaktadır.
Karnabahar: Bol miktarda E vitamini içerip yumurtaların döllenmesini kolaylaştırmaktadır.

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