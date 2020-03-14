Hamileleri koronavirüsten koruyan 10 öneri

Koronavirüs vakıaları anneleri ve hamileleri de tedirgin etti. Kendinden çok bebeklerini düşünen hamileler "Hamileler koronavirüsten nasıl korunur, koronavirüs bebeğe zarar verir mi?" merak ediyor. En başta herkes gibi temel hijyen kurallarının da hamileler için çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Aylin Akıncı, “Düzenli sağlıklı ve dikkatli beslenme, temel ve kişisel hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve riskli ortamlardan kaçınmak hamileler için çok çok önemli. Özellikle bu dönemde kapalı ve havasız ortamlarda bulunmamak, mümkünse toplu taşıma araçlarında dikkat etmek, mecbur kalmadıkça hastane gibi ortamlarda bulunmamaları gerekiyor.” dedi. Akıncı DHA'ya yaptığı açıklamalarda önerilerini şöyle sıraladı:

Eller sık sık ve hijyene uygun şekilde yıkanmalı

Düzenli ve sağlıklı beslenmek ihmal edilmemeli

Günde en az 2 litre su içilmeli

Yabancı materyallerle temas sonrası elleri yıkanana kadaar ağız, burun ve gözlere temas edilmemeli

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

Grip, nezle gibi hastalık görülen kişilerden, ateş, öksürük gibi belirtilen gösteren kişilerden uzak durulmalı

Mümkünse sarılmak, el sıkışmak gibi temaslardan kaçınmalı

Çevredeki insanlarla en az 1 metre mesafeyi korumalı

Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeli, böyle ortamlarda bulunması gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takmalı

Gerekmedikçe seyahat etmemeli, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmamalı. Sosyal aktivitelere katılım ertelenmeli