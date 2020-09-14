Haftanın ilk günü burç yorumları rotanızı belirliyor! 14 Eylül 2020 burç yorumları

14 Eylül 2020 burç yorumları aşk, para, sağlık ve aile konularında hayata dair bilgi veriyor. Günlük burç yorumları merak ediliyor. Bugün burçlarda neler olacak? Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor. Koç burcu beklenmedik gelişmelerle şaşırabilir, Akrep burcu kariyeriyle ilgili önemli bir karar verebilir. Astrolog Ceylin Çelebi günlük burç yorumlarını yazdı. Akşam saatlerinde iletişim adına uyumlu enerjiler söz konusu. Peki, hangi burcu neler bekliyor? İşte 14 Eylül Pazartesi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...



14 EYLÜL KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Eylül Pazartesi Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Eğlenceli aktiviteler içinde olmak sana iyi gelebilir. Beklenmedik konularda ani gelişmeler gün ortasında seni yapmakta olduğun işlerden uzaklaştırabilir.

14 EYLÜL BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde babanın ya da otorite figürlerinin buyurgan tavırları seni zorlayabilir. Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

14 EYLÜL İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. İletişim adına akşam saatleri çok daha uygun olacaktır.

14 EYLÜL YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Maddi konularda hırslı bir tavır içerisinde olabilirsin bugün. Sabah erken saatlerde etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisindesin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberler ile sinirlerin gerilebilir dikkat etmelisin.

14 EYLÜL ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: 14 Eylül Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

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Bugün burçları neler bekliyor? 14 Eylül 2020 burç yorumları