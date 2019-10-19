Haftanın en önemli moda gelişmeleri! İşte öne çıkanlar

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’un son iki gününde oldukça heyecan veren koleksiyonlar podyumdaydı. Gelin, defilenin son iki gününde büyüleyici tasarımları inceleyelim.

EMRE PAKEL

Pakel Cooperation’da koleksiyon Amerika’nın dünyaca özenilen Hollywood stillerine tepki olarak özgür yeni Japon sokak stilini ele almıştı. Özendirilen yerine, Uzakdoğu’nun alt kültür grubunda kendi stilleriyle ayrışan elektro kültürünün genç ve dinamik sporty couture erkek stilini öne çıkıyor.

LUG VON SIGA

Gül Ağış, beyaz, uçuk mavi, gül kurusu ve siyahlardan oluşan renk paleti çıtır çiçekli doğal baskılara, fırfırlara ve rahat görünümlü oversize silüetlere yansırken, hafiflik ve masumiyet duygusu hep ön plandaydı.

MURAT AYTULUM

İstanbul’un farklı renkleri, dokusu ve enerjisinden ilham alan koleksiyonu; dinamik renkleri ağır basan bloklardan oluşuyor. Koleksiyon, geometriyi bir resim dili gibi kullanan MONDRIAN’ın renk skalasından oluşturuldu.

MEHTAP ELAİDİ

JournetME isimli koleksiyonunda nakışlar ve püskül detayları dökümlü kumaşlarla bir arada kullanılarak zıtlık oluşturuldu. Koton kumaşlarda kırmızı ve karamel tonlardan renk paleti kullanıldı.

CAN YUNUS ÇETİNKAYA

Explorers 1 adlı koleksiyon, keten tohumu ve keten çiçeklerinin süreçlerini anlatan, yağlı boya tablolardan oluşmuş bir koleksiyon tanıttı. Dünyanın en ince ve doğal keten liflerinden oluşan gömleklerine dokunmak bile, birer canlı ürünmüş hissiyatı veriyordu.

GÖKHAN YAVAŞ

İlhamını 70’lerin disko kültüründen almış. Bu sezon ilk defa hem erkek hem de kadın koleksiyonunu bir arada sunan tasarımcı, renkli ve bir o kadar enerjik koleksiyonu ilk etapta aykırı görünse de hepsi tek tek giyilebilir ve özel kalıplarda ürünler.

Ümit TEMURÇİN