Hafif ve kolay kedidili tarifi Kedidili pastası nasıl yapılır?

Kedidili pastası nasıl yapılır? Kedidili tarifi nasıl? gibi soruların cevabı tatlı sevenler tarafından merak ediliyor. İftara her gün bir tatlı yapmayı sevenlerin ilk tercihi hafif tatlılar oluyor. Bu noktada çikolatalı ve kremalı tatlılar şerbetli tatlılara göre daha hafif oluyor. Bunlardan biri de kedidili tarifi. İşte evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz kolay kedidili tarifi ve malzemeleri…

KREMALI KEDİDİLİ PASTASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı süt ıslatmak için

1 paket 24’lü kedidili bisküvi

Kreması için;

· 1 su bardağı toz şeker

· 1 litre süt

· 1 su bardağı un

· 3 yemek kaşığı nişasta

· 1 poşet toz krem şanti

· 1 paket vanilya

Üzeri için;

· 1 paket çikolata sosu

· 2.5 su bardağı süt

KEDİDİLİ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle kremayı yapın. Tencereye süt, un, toz şeker, nişastayı ilave edin ve karıştırın. Kaynayınca altını kapatıp vanilya ve toz krem şantiyi ekleyip bir iki dakika çırpın. Hazırlayacağınız tepsiye veya borcama kedidillerini önlü arkalı süte batırıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde aralık olmadan dizin. Üzerine kremayı dökün. Bir paket çikolata sosunu ölçüsüne göre pişirip hafif ılık üzerine dökün. Dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

KEDİDİLİ PASTASI PÜF NOKTASI

Hazırladıktan sonra mutlaka 6 saat bekletin. Hatta bir gün öncesinden yaparsanız daha güzel olacaktır.