Hafif ve kolay kedidili tarifi Kedidili pastası nasıl yapılır?
İftardan sonra çay yanına hafif bir tatlı arıyorsanız “kedidili tarifi” tam size göre. Krema ve çikolata sosuyla eşsiz bir lezzet olan kedidili pastasının yapılışı oldukça basit. İşte kolay kedidili pastası tarifi…
Kedidili pastası nasıl yapılır? Kedidili tarifi nasıl? gibi soruların cevabı tatlı sevenler tarafından merak ediliyor. İftara her gün bir tatlı yapmayı sevenlerin ilk tercihi hafif tatlılar oluyor. Bu noktada çikolatalı ve kremalı tatlılar şerbetli tatlılara göre daha hafif oluyor. Bunlardan biri de kedidili tarifi. İşte evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz kolay kedidili tarifi ve malzemeleri…
KREMALI KEDİDİLİ PASTASI İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı süt ıslatmak için
1 paket 24’lü kedidili bisküvi
Kreması için;
· 1 su bardağı toz şeker
· 1 litre süt
· 1 su bardağı un
· 3 yemek kaşığı nişasta
· 1 poşet toz krem şanti
· 1 paket vanilya
Üzeri için;
· 1 paket çikolata sosu
· 2.5 su bardağı süt
KEDİDİLİ TARİFİ YAPILIŞI
Öncelikle kremayı yapın. Tencereye süt, un, toz şeker, nişastayı ilave edin ve karıştırın. Kaynayınca altını kapatıp vanilya ve toz krem şantiyi ekleyip bir iki dakika çırpın. Hazırlayacağınız tepsiye veya borcama kedidillerini önlü arkalı süte batırıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde aralık olmadan dizin. Üzerine kremayı dökün. Bir paket çikolata sosunu ölçüsüne göre pişirip hafif ılık üzerine dökün. Dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
KEDİDİLİ PASTASI PÜF NOKTASI
Hazırladıktan sonra mutlaka 6 saat bekletin. Hatta bir gün öncesinden yaparsanız daha güzel olacaktır.