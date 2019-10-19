Habenisk nasıl yapılır? İşte tarifi

Habenisk, Güneydoğu Anadolu bölgesinin Diyarbakır şehrine özgü bir yemek çeşididir. Diyarbakır’a gidildiğinde kesinlikle tadılması gereken bir lezzet olmakla birlikte Diyarbakır’a gitmeden de vereceğimiz tarifle evinizde yapmanız mümkündür. Diyarbakır pek çok lezzete ev sahipliği yapan bir kenttir. Habenisk yemeğini özel günlerde, davetlerde, sevdiklerinizde aynı sofranın etrafında toplandığınız zamanlarda tercih etmeniz güzel olacaktır. Misafirlerinizin de bu yöresel tada bayılacağına inanıyoruz.

MALZEME

2 bardak mercimek

1 bardak Dan (kaynatılıp dövülmüş buğday)

yarım bardak nohut

1 adet soğan

YAPILIŞI

Küçük bir tencere kaynatılan suyun içine mercimek ,dan ve nohutu beraber koyuyoruz.20 dakika kaynatıp yağımızı ve tuzumuzu ekleledikten sonra pembeleşene kadar kızartılmış kurusoğanıda ekleyip çorba kıvamına gelene kadar kaynatıp servis ediyoruz.Böyle bir lezzeti şimdiye kadar tatmadığınızdan emin olabilirsiniz.