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Habenisk nasıl yapılır? İşte tarifi

Habenisk nasıl yapılır" İşte tarifi

“Habenisk nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya meraklı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Habenisk memleketi Diyarbakır olanların çocukken severek tükettiği yemeklerden biridir. Habenisk Diyarbakır ve yöresine ait bir yemektir. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye’nin en uzun yerleşim alanı olan bölgelerinden biri olduğundan dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin mutfağı da yıllar içerisinde oldukça gelişmiştir.

Habenisk, Güneydoğu Anadolu bölgesinin Diyarbakır şehrine özgü bir yemek çeşididir. Diyarbakır’a gidildiğinde kesinlikle tadılması gereken bir lezzet olmakla birlikte Diyarbakır’a gitmeden de vereceğimiz tarifle evinizde yapmanız mümkündür. Diyarbakır pek çok lezzete ev sahipliği yapan bir kenttir. Habenisk yemeğini özel günlerde, davetlerde, sevdiklerinizde aynı sofranın etrafında toplandığınız zamanlarda tercih etmeniz güzel olacaktır. Misafirlerinizin de bu yöresel tada bayılacağına inanıyoruz. 

MALZEME 

2 bardak mercimek 
1 bardak Dan (kaynatılıp dövülmüş buğday) 
yarım bardak nohut 
1 adet soğan 

YAPILIŞI

Küçük bir tencere kaynatılan suyun içine mercimek ,dan ve nohutu beraber koyuyoruz.20 dakika kaynatıp yağımızı ve tuzumuzu ekleledikten sonra pembeleşene kadar kızartılmış kurusoğanıda ekleyip çorba kıvamına gelene kadar kaynatıp servis ediyoruz.Böyle bir lezzeti şimdiye kadar tatmadığınızdan emin olabilirsiniz.

 

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