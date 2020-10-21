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21 Ekim 2020 Çarşamba 10:57 | Son Güncelleme:

Gürültülü bölgelerde yaşayanları bekleyen hastalık: Alzheimer

Gürültülü bölgelerde yaşayanları bekleyen hastalık: Alzheimer
DHA

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gürültü alzheimer riskini artırıyor. Hastalığın gürültü ile ilişkisini anlatan araştırmanın detayları haberimizde.

ABD'de de yapılan bir araştırma alzheimer ile gürültü arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. 5 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde 65 yaş üstü 5 bin 227 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada bunama için risk oluşturan; gürültü, hava kirliliği gibi faktörler ele alındı. 

Yapılan bir araştırmada gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı. 51.1 ve 78.2 desibel aralığı baz alınarak yapılan çalışmada, her 10 desibelde hastalık riskinin yaklaşık yüzde 30 arttığı belirtildi.

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