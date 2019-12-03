Günlük burç yorumu 3 Aralık 2019 Salı

3 Aralık 2019 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 3 ARALIK 2019 SALI (21 MART - 20 NİSAN)

Sabah saatlerinde araştırmacı bir zihin yapısı ile güne başlıyorsun. Ay saat 10:00’dan sonra Balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla günün geri kalanında duygularında dalgalanmalar olabilir, endişeli bir ruh hali içerisine bürünebilirsin. Öğleden sonra daha spontane davranıyor, sıradışı konulara ilgi duyuyorsun. Akşam ise arkadaşlarla birlikte olmak sana iyi gelecek.

BOĞA BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bu sabah Merkür Plüton uyumlu açısının etkisi ile güne konsantrasyonun oldukça güçlü bir şekilde başlıyorsun. Daha sonra Ay Balık burcuna geçiyor. Arkadaşlarınla birlikte olmak isteyebilir, onlara yardım etme isteği içerisinde olabilirsin. Pozitif etkiler altında olduğun bir günündesin. Öğleden sonra özellikle yaratıcı konulara ilgi duyacak ve işlerinle alakalı süreçlerini kolaylaştıracak bir takım yenilikçi çözümler getirebileceksin.

İKİZLER BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Merkür Plüton olumlu açısının kesinleşeceği sabah erken saatlerde ikna etme konusunda oldukça başarılısın. Önemli toplantılarını sabah saatlerine alman daha iyi olacaktır. Bugün saat 10 civarında Ay Balık burcuna geçiyor. İşinle ilgili konularda gereğinden fazla fedakarlıklar yapabilirsin. Akşama doğru teknik konularda yeteneklerin ortaya koyabileceksin. Geleceğine yönelik plan ve projelerin düzenlemek için oldukça uygun bir gün.

YENGEÇ BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bu sabah Ay Koç burcundan çıkıp Balık burcuna geçiyor. Bugün biraz fazla duygusal olabilir ve başkalarının duygularını derin bir şekilde anlayabilirsin. Hoşgörünün yüksek olduğu bir gündesin. Öğleden sonra seni heyecanlandıracak konular gündeme geliyor.

ASLAN BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Ödemelerinle ilgili konularda fazla endişeli olabileceğin bir gündesin. Ay Jüpiter olumlu açısının kesinleşmesiyle saat 10:25 civarında yanında çalışan bir kadın figüründen güzel haberler alabilirsin. Yeniliklere karşı açık olacağın ve sezgilerinin yüksek olacağı bir gündesin. Akşam saatlerinde yaratıcılığını daha aktif kullanabileceğin enerjiler var.

BAŞAK BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün eşinle ilgili konulara odaklanacak, onunla ilgilenmek isteyeceksin. Sabah saatlerinde anlama güçlüğü çektiğin konulara tekrar odaklanabilirsin. Merkür Plüton olumlu açısının etkisiyle konsantrasyonun güçlenecek ve çok daha kolay öğrenebileceksin. Akşam saatlerinde artistlik ve sanatsal konulara olan ilgin artıyor.

TERAZİ BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bugün ay Koç burcundan çıkıp Balık burcuna geçiyor. Yanında çalışanların ruh halini daha iyi anlayabilecek ve onlara yardım etme konusunda istekli olacaksın. Ay Uranüs olumlu açısının kesinleşmesi ile sıradışı şeylere ilgi duyabilir, yaratıcılığını kullanabilir ve aklına dahiyane fikirler gelebilir. Akşam saatlerinde partnerinle birlikte olmaktan keyif alacaksın.

AKREP BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (24 EKİM - 23 KASIM)

Çocuklarınla ilgili konularda fedakârlık yapmaktan çekinmeyeceğin bir gündesin. İyimser ve hoşgörülü davranışlarınla herkesi pozitif etkiliyorsun. Ay Uranüs etkileşiminin etkisiyle evde heyecan getirecek yenilikçi değişikler yapabilirsin. Akşam saatlerinde oldukça sıcak ve samimi bir tavırda olabilirsin.

YAY BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (24 KASIM - 22 ARALIK)

Maneviyatının güçlü olacağı bugün ebeveynlerinle ilgilenmek isteyebilirsin. Hem maddi hem de Manevi anlamda kendini iyi hissediyorsun. Hoşgörülü tavırlarınla yakın çevrene karşı oldukça cömert davranıyorsun. Öğleden sonra yeni keşifler yapacağın yerlere gidebilir vizyonunu genişletebilirsin. Bu tavrın akşam da devam ediyor olacak.

OĞLAK BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (23 ARALIK - 20 OCAK)

Duygusal iletişiminin yüksek olduğu ve çevrene karşı duyarlı olduğun bir gündesin. Kardeşlerin veya kuzenlerine yardım etme isteği içerisinde olabilirsin. Bir konuda derinlemesine bir araştırma yapmak ve olayın asıl sebebini anlamak için büyük bir uğraş verebilirsin. Sezgilerinin oldukça yüksek olduğu bugün teknik konularda da oldukça yeteneklisin. Akşam saatlerinde aşkta tutkulu olacağın saatler var.

KOVA BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bilinçaltının oldukça yoğun çalıştığı bugün aynı zamanda maneviyat ve ruhsal konularda da derin bir hassasiyet içerisindesin. Sezgisel ve empati tarafında oldukça yüksek. Karşındaki kişilere psikolojik bir iç görü ile yaklaşıyorsun. Öğleden sonraki saatlerde yaratıcılığın artıyor. Geleceğe yönelik konularda vizyon sahibisin. Ev içinde spontane davranabilir, dinamik olabilirsin.

BALIK BURÇLARI 3 ARALIK 2019 SALI (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün ay Koç burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yapıyor. Fedakarlığının daha da artacağı bir gündesin. İyimser enerjiler altındasın. Kendinle ilgilenmek isteyebilirsin. Yeniliklere açıksın. Duygusal açıdan bağımsız olmak istiyorsun. Dostlarınla birlikte olmak bu akşam sana iyi gelecektir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com