Günlük burç yorumları! İşte 26 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar 26 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Burç yorumlarında pazar günü neler yazacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında yer alıyor. Astrolog Ceylin Çelebi Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını yazdı.

KOÇ BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay saat 23:29’a kadar Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. İkili ilişkilere ve partnerine odaklı olacağın bir Pazar günündesin. Dinsel bazı konuları abartabilir, partnerine bu konuda farkında olmadan dayatma yapabilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Gününü dinlenerek geçirebilirsin. Mars Satürn kare açısının etkisi ile bugünlerde öfkeni kontrol etmekte problem yaşayabilirsin. İş yerinde yaşadığın problemlerin eşinle olan ilişkine yansıtmamalısın.

BOĞA BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 NİSAN - 23 MAYIS)

Evcil hayvanlarınla ilgilenmek durumunda kalacağın bir gündesin. Ne zamandır onları ihmal ettiğini düşünüyorsan bugün bakımlarını yaptırmak için ideal bir gün. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Gününü keyifli aktivitelerle geçirebilirsin. Özellikle ödemelerin ile ilgili işler yolunda gidiyor. Akşam saatlerinde etkin olacak Mars Satürn karesinin etkisiyle bugünlerde eşinin yakın çevresi ve kardeşleri ile ilgili konularda öfke patlamaları yaşayabilirsin.

İKİZLER BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün partnerine olan aşkın kabarabilir, ona sevgini gösterirken durumu biraz abartabilirsin. Yaklaşan yeniayın etkisiyle dengesiz enerjiler güne hâkim olacak. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Keyif alacağın şeylerle ilgilenebilirsin. Akşam saatlerinde meydana gelecek olan Mars Satürn karesi, bugünlerde çocuklarınla ilgili konularda harekete geçmeni zorlaştırabilir.

YENGEÇ BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Ailene karşı fedakarsın ancak bugün ailesel meseleleri fazla abartma eğilimindesin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Gününü dinlenerek geçirebilirsin. Ay kapanmakta olduğundan dolayı hem sinirsel hem fiziksel rahatsızlıkların olabilir. Üzerindeki ağırlığın asıl nedeni yarın Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay. Mars Satürn kare açısının etkisiyle bugünlerde öfkeni kontrol edemeyebilirsin, özellikle de babanla ilgili stresler yaşayabilirsin.

ASLAN BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

İletişimde uzlaşmacı bir tavır takınıyorsun bugün. Duygusal bir ilişkin varsa fazla arayıp sorman, sevgini sürekli dile getirmen onu bunaltabilir. Bu konuda kendini frenlemelisin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Zamanını dinlenerek geçirebilirsin. Yeniay öncesinde gerginlikler yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde meydana gelecek olan Mars Satürn kare açısının etkisiyle üzerinde baskı hissedebilirsin.

BAŞAK BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Kendine verdiğin değeri sorgulayacağın bir gündesin. Etrafınla uyumlu ilişkiler içinde olacaksın, fakat asıl sen kendini nasıl hissediyorsun bunu fark etmeye çalışmalısın. Hayatında neden bir şeylerin ters gittiğini bulmaya çalışıyorsun. Ay kapanma evresinde iken duygularında iniş çıkışlar olabilir. Ailenle birlikte olmak sana kendini iyi hissettirecek. Bugünlerde Mars Satürn karesinin harekete geçmekte zorlanabilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak.

TERAZİ BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Bugün daha çok kendine vakit ayıracaksın. Kişisel bakımın, genel sağlık durumun senin için ön planda olacak. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Bu nedenle keyif aldığın şeylerle uğraşmak iyi olacaktır. Bugünlerde Mars Satürn karesinin etkisiyle babanla ilgili problem yaşıyor olabilirsin. Ay kapanma fazında olduğu için dengesiz enerjiler seni de etkisi altına alıyor.

AKREP BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Yarın senin burcunda önemli bir Yeniay meydana geliyor. Güzel enerjiler öncesinde bugün kendini fiziksel olarak yorgun hissedebilirsin. Başındaki ağrı sabahtan beri geçmiyor olabilir. Kendini iyi hissetmek için alışveriş yapmak isteyebilirsin ancak bütçeni aşmamaya dikkat et. Yalnız kalmak ve bugünü sakin geçirmek sana iyi gelecektir. Bugünlerde Mars Satürn karesinin etkisiyle öfkeni bastırmakta zorlanıyor olabilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak.

YAY BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 KASIM-22 ARALIK)

Sosyal çevrenle diplomatik ilişkiler içinde olacağın bir gündesin. Kendinle ilgili konuları anlatırken fazla abartmamaya çalış. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Yeniay öncesinde Ay kapanma evresinde olduğu için ruh halinde dengesizlikler olabilir. Mars Satürn karesinin etkisiyle bugünlerde projelerinle ilgili harekete geçmekte zorlanabilirsin.

OĞLAK BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 ARALIK - 20 OCAK)

Görünen yüzün oldukça uyumlu, pozitif ve dengeli. Peki ya görünmeyen tarafın ne durumda. Etrafına olumlamalar yapmaları için destek veriyorsun ancak bir süredir Satürn’ün baskısını iyiden iyiye hissediyorsun. Bugünlerde Mars Satürn kare açısının etkisiyle bastırılmış öfke sorunları yaşıyor olabilirsin. Yarın Akrep burcunda bir Yeniay meydana geliyor. Bugün kendini yorgun hissedebilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak.

KOVA BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay Terazi burcunda ve senin 9. Evinden geçiyor. Uzak yerlere seyahat düzenlemek için acentelerle görüşebilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Görüşmelerini bu saat öncesinde yapmalısın. Ay’ın Jüpiter ile olan açısının etkisiyle bütçeni aşacak abartı bir gezi satın almamaya dikkat et. Ay kapanma fazında olduğundan dengesiz enerjiler güne hâkim olacak. Mars Satürn karesinin etkisiyle bugünlerde harekete geçmekte zorlanabilirsin.

BALIK BURCU 26 EKİM 2019 PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün yaşadığın zorlukları çevrene aktarırken fazla abartıya kaçabilirsin. Zaman zaman bu nedenle etrafındakileri bunaltabiliyorsun. Ay kapanmakta olduğu için bugün kendini halsiz hissetmen çok normal. Mars Satürn karesinin etkisiyle bugünlerde özellikle ödemelerle ilgili konularda harekete geçmekte zorlanabilirsin. Saat 11:22 ile 23:29 arasında Ay boşlukta olacak. Sana keyif verecek uğraşlarla ilgilenmen iyi olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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