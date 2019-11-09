Günlük burç yorumları 9 Kasım 2019 Cumartesi

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 9 Kasım 2019 cumartesi günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Büyüyen Ay fazında ilerleyen Ay Dolunay öncesinde yürütülen işlerin düzeltilmesi için fırsat tanıyor. Kendini ortaya koymakta kararlı olduğun bir gündesin. Satürn Neptün etkileşimi sana ihtiyacın olan sabrı veriyor. Akşam saatlerinde üst ve otorite figürlerinin davranışlarını kafana takabilir, kendini sıkışmış hissedebilirsin.

BOĞA BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay bugün Koç burcunda ilerliyor olacak. Sakin bir mizacın olsa da bugün çok daha hareketli olabilirsin. İşleri düzenlemek için uygun bir gündesin. Alçak gönüllü tavırlarınla iş yaptığın kişilerin saygısını kazanıyorsun. Günün erken saatleri ilişkiler açısından destekleyici açılar var, sevdiğinle birlikte zaman geçirmek için çok uygun bir sabah olabilir.

İKİZLER BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün hızlı tepkiler vermeye ve düşünmeden hareket etmeye yatkın olacaksın. Elindeki işlerle ilgili düzeltilecek şeyleri düzenlemek için uygun bir gündesin. Gökyüzü sana parasal konularda yaşadığın zorluklarla ilgili dayanıklı olman için güzel etkiler sunuyor. Kariyerinle ilgili ideallerini gerçekleştirmen için odağını korumalısın.

YENGEÇ BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün Koç burcuna geçen Ay saat 14:49’ kadar boşlukta olacak. Daha çok sana iyi gelen şeylere vakit ayırabilirsin bu zaman zarfında. Günün ilk yarısında çalışma ortamında fazla patronvari bir tutum sergileyebilirsin. Bu gece rüyalarına dikkat etmelisin. Seni etkileyecek olan haberci rüyalar görebilirsin. Sezgisel yönünün çok artacağı iki günlük bir süreçtesin.

ASLAN BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün yurtdışı ve yabancılarla yaptığın işlerde ya da hukuksal konularda aktif olmak ve kendini göstermek isteğindesin. Sabırsız davranabilirsin. Sorumluluklarını sabırla yerine getirebileceğin etkiler var. Yaşadığın rahatsızlıkların günlük hayatını kısıtlamasından şikayetçisin. Bu akşam bu konuyla ilgili bunalabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bir süredir yaşadığın zorluklarla ilgili bugün cesaretini toplayıp harekete geçiyorsun. İpleri eline almanın vakti geldi. Bugün kesinleşecek olan Satürn Neptün etkileşimi de sana gereken sabrı ve dayanıklılığı veriyor. Bu akşam Ay Satürn karesinin etkisiyle depresif ve sıkışmış hissedebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay bugün karşıt burcun olan Koç’ta hareket ediyor olacak. İkili ilişkilerinde sıcak ve samimi tavırlar içindesin. Bu aralar evinde inzivaya çekilmek isteyebilirsin. İşlerini de evden yürütmek istiyorsun. Evlenmeyi düşünen bir Teraziysen akşam saatlerinde ebeveynlerin ile partnerin konusunda bir tartışma yaşayabilir, iki arada bir derede kaldığını hissedebilirsin.

AKREP BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor. Üzerine yıkılan angaryaları hızlıca halletmek için uygun bir gündesin. Dolunaya doğru giderken Büyüyen Ay fazı başlattığın süreci analiz etmen ve düzenlemen için destek veriyor. Sağlığının hassas olduğu günler olabilir. Duygusal açıdan da hassas ve iletişimsel konularda sıkışmış hissedeceğin bir akşam olabilir.

YAY BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Sıcakkanlı ve hareketli olacağın bir gündesin. Çocuklarınla birlikte güzel vakit geçirebilirsin. Sanatsal faaliyetler yapmak için de sabah saatleri çok uygun. Bugünlerde manevi değerler senin için çok fazla önemli. Akşam saatlerinde yaşadığın kısıtlanmalar sende stres yaratabilir.

OĞLAK BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün evinle ilgili konularda sabırsız olabilir ve hemen harekete geçmek isteyebilirsin. Dolunaya doğru giderken elindeki işleri tamamlamadan önce son düzeltmeleri yapman için hala fırsatın var. İdeallerini gerçekleştirmen için yakın çevrenden destek görebilirsin. Yaşadığın alanda sıkışmış gibi hissediyorsun belki ama asıl sebep senin kendine uyguladığın baskıda.

KOVA BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Yakın çevrenle olan iletişiminde hızlı öfkelenmeye meyilli olacağın bir gündesin. Sakin kalmaya özen göstermelisin. Gökyüzündeki Satürn Neptün etkileşimi yaşadığın zorluklara karşı gereken sabrı ve dayanıklılığı sana veriyor. Akşam saatlerinde depresif hissedebilir, hassaslaşabilirsin.

BALIK BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün parasal konularda cesur adımlar atıyorsun. İyice düşünmeden harekete geçmemelisin. Ay Büyüyen fazında, işlerini iyice analiz etmen ve düzeltmen konusunda sana kolaylık sağlıyor. Parasal konularda yaşadığın sıkışıklık seni strese sokabilir ancak Satürn Neptün etkileşimi ile gereken sabrı kazanacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com