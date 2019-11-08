Günlük burç yorumları 8 Kasım 2019 Cuma

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 08 KASIM 2019 CUMA (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay Balık burcundan Koç burcuna geçiyor ve saat 14:49’a kadar boşlukta seyredecek. Ay’ın boşlukta olduğu saatlerde konulara odaklanmakta zorlanabilirsin. İnsanlarla olan iletişiminde hareketlerini kontrol edemeyebilir, aşırılıklara kaçabilirsin. Akşam saatlerinde kesinleşecek Güneş ve Satürn olumlu açısının etkisiyle, iki gün boyunca organize bir şekilde çalışacak ve mesuliyet sahibi davranacaksın.

BOĞA BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay Balık burcundan Koç burcuna geçiyor ve saat 14:49’a kadar boşlukta seyredecek. Elindeki işleri bitirmeye odaklanmalı ve yeni bir işe başlamamalısın. Bugün ve yarın ortaklı ve anlaşmalı işlerinde çok daha organize ve sıkı çalışacaksın. Aynı zamanda bugünlerde vakıf ya da dernek gibi yerlere yardım yapmak isteyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Balık burcundan Koç burcuna geçen Ay saat 14:49’a kadar boşlukta seyredecek. Bu saatlerde dengesiz enerjiler seni sarabilir. Kendini huzursuz hissedebilirsin. Partnerine karşı ölçüsüz davranışlar gösterebilir, önyargılı davranabilirsin. Akşam saatlerinde çok daha uyumlu enerjiler altında olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün Koç burcuna geçen Ay saat 14:49’ kadar boşlukta olacak. Daha çok sana iyi gelen şeylere vakit ayırabilirsin bu zaman zarfında. Günün ilk yarısında çalışma ortamında fazla patronvari bir tutum sergileyebilirsin. Bu gece rüyalarına dikkat etmelisin. Seni etkileyecek olan haberci rüyalar görebilirsin. Sezgisel yönünün çok artacağı iki günlük bir süreçtesin.

ASLAN BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün Ay saat 14:49’ kadar boşlukta olacak ve sonrasında Koç burcuna geçiyor. Huzursuz enerjiler seni sarabilir. Günün ilk yarısında kendini iyi hissetmek için eğlenceli şeylere, şans oyunlarına fazla para harcayabilirsin. Dikkatli olmalısın. İki gün boyunca oldukça yoğun ve detaylı çalışacak, mesuliyet sahibi davranacaksın.

BAŞAK BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün Ay burç değiştiriyor ve 14:49’ kadar boşlukta olacak. Elinde kalan işleri tamamlaman çok daha iyi olacaktır. Ebeveynlerinle olan ilişkilerinde önyargılı davranmamaya özen göstermelisin. Onları yanlış anlayabilirsin. Sporla uğraşan biriysen bu iki gün boyunca müthiş bir konsantre ile çalışacak ve ideallerini gerçekleştirmeye başlayacaksın.

TERAZİ BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bugün saat 14:49’ kadar boşlukta seyredecek olan Ay sonrasında Koç burcuna geçiyor. Yeni bir şeyler başlatmak isteyebilirsin bugün ancak bunun için Ay’ın boşluktan çıkmasını beklemelisin. Bugün ve yarın parasal konularda çok daha kontrollü ve dikkatli olacaksın. Bunu lehine çevirebilirsin. Sanatsal konulardaki yaratıcılığının da artacağı bu iki gün boyunca oldukça uyumlu enerjiler altındasın.

AKREP BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

Ay bugün 14:49’ kadar boşlukta olacak ve sonrasında Koç burcuna geçiyor. Parasal konularda müsriflik yapabilir, çalışma alanına aşırı harcama yapabilirsin. Harcamalarını dikkatli planlamalısın. Eğitiminle ilgili konularda gayretli çalışmalar yapıyorsun. Bu gece rüyalarına dikkat etmelisin. Seni etkileyecek haberci rüyalar görebilirsin. Sezgisel yönünün çok artacağı iki günlük bir süreçtesin.

Yay Burçları 08 Kasım 2019 Cuma (24 Kasım - 22 Aralık)

Ay Balık burcundan Koç burcuna geçerken en son açısını Jüpiter ile kare olarak yapacak. Sonrasında 14:49’ kadar boşlukta seyredecek. Günün ilk yarısında duygusal konularda abartıya kaçabilir, aşırı reaksiyonlar gösterebilirsin. Yatırımlarınla ilgili dikkatlisin. Bu iki gün boyunca maddi kaynaklarını arttırmak için daha çok çalışacaksın. Günün geri kalanında çok daha uyumlusun.

OĞLAK BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün Ay Balık burcundan Koç burcuna geçiyor ve saat 14:49’a kadar boşlukta seyredecek. Ay’ın boşlukta olduğu saatlerde konulara odaklanmakta zorlanabilirsin. Günün geri kalanında daha dikkatli ve konsantre çalışacaksın. Özellikle yaşam alanını ve aileni ilgilendiren konularda kontrol senin elinde olacak.

KOVA BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay bugün 14:49’ kadar boşlukta olacak ve sonrasında Koç burcuna geçiyor. Bu saatlerde imkânın varsa vaktini dinlenerek geçirmen çok daha iyi olacaktır. Hastane ya da hapishane gibi kapalı yerlerde çalışan bir Kova isen günün geri kalanında ve iki gün boyunca çok daha organize ve gayretli çalışıyorsun. Çalışkanlığın üstlerinin dikkatini çekiyor.

BALIK BURÇLARI 08 KASIM 2019 CUMA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün Ay Balık burcundan Koç burcuna geçiyor ve saat 14:49’a kadar boşlukta seyredecek. Bu saatlerde kendini çok zorlamamalı, akışta kalmaya özen göstermelisin. Günün ilk yarısında fazla coşkulu olabilir, farkında olmadan işinle ilgili konularda üst ve otorite figürlerine tutabileceğinden fazlasının sözünü verebilirsin. Bu durum daha sonrasında seni zora sokabilir. Bu gece rüyalarına dikkat etmelisin. Seni etkileyecek ve haberci rüyalar görebilirsin. Sezgisel yönünün çok artacağı iki günlük bir süreçtesin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com