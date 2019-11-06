Günlük burç yorumları 7 Kasım 2019 Perşembe yorumları

7 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları arama motorunda en çok aranan konular arasında bulunuyor. Aşk, sağlık ve para konularında yaşanacak gelişmeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hayata dair gelişmelerin yer aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık günlük burç yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi Yazdı.

KOÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Ay Balık burcunda seyrine devam ediyor. Etrafındakilerle iyi ilişkiler içinde olacağın bugün aynı zamanda maneviyatında artacak. Bugün iç sesini dinlemelisin. Yalnız kalmak, bir nefes almak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde duygularının yoğunluğu iyiden iyiye artıyor. Yaşayacağın bir olay ya da karşılaşacağın bir kişi bir konuda farkındalık yaşamanı sağlayacak.

BOĞA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Gün boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor ve sabah saatlerinde Neptün ile birleşecek. İlham yeteneğinin ve maneviyatının artacağı bu saatleri yaratıcı çalışmalar yapmak için kullanabilirsin. Sanatsal işler yapıyorsan bu saatlerde ilham perisi yanında olacaktır. Akşam saatlerinde çok daha güçlü duygular içinde olacaksın. İçgüdülerine güvenebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Bugün kariyerinle ilgili bir konuda ayağına gelen fırsatı tepebilecek kadar maneviyata ve huzurlu olmaya yoğunlaşıyorsun. Çalışma arkadaşlarınla ya da yanında çalışanlarla iyi ilişkiler içinde olacaksın. Ödemelerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye kararlısın. Sağlığına dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Dinsel konularda bugün oldukça yoğun duygular içinde olabilirsin. Bağlı olduğun dinin gereklerine uygun şekilde dua etmek, ibadet etmek ruhuna iyi gelecek. Sezgisel algıların çok açık olabilir bugün. Kendini meditasyona adayabilirsin. Oruç tutabilirsin. Akşam saatlerinde duygularının yoğunluğu çok daha artabilir. Tıkandığın ve ilerleyemediğin bir konuda içgüdülerin sana yol gösterecektir.

ASLAN BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Maddi konularda yaşadığın problemlerle ilgili ebeveynlerinin desteğini alıyorsun. Bugün çevrenle iyi ilişkiler içindesin. Maneviyatının ve hassasiyetinin yüksek olacağı bir gündesin. İşinle ilgili sıkı bir yoğunluk yaşıyorsun son zamanlarda ancak bugün sabırla sorumluluklarını yerine getirme becerin yüksek olacak.

BAŞAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Partnerinle olan iletişiminin dengeli ve huzurlu olacağı bugünü birlikte geçirmeni tavsiye ederim. Birlikte gideceğiniz sanatsal bir etkinlik ikinize de iyi gelecektir. Çocukları olan bir Başaksan onların sorumluluklarıyla ilgili de üzerine düşeni yapmaktan çekinmeyeceksin. Bu akşam içgüdülerine göre hareket etmek isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Sağlığını ilgilendiren önemli meseleleri önemsemiyor ve üzerine gerektiği kadar gitmiyorsun. Bazı şeyleri akışına bırakman sonrasında seni sıkıntıya sokabilir. Babanla ilgili bir konuda akşam saatlerinde yoğun duygular içine girebilirsin. Onun bir sözü seni derinden etkileyebilir. Sağlığına özen göstermelisin.

AKREP BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Maneviyatının çok yüksek olacağı bugün hissettiklerin konusunda yanılmadığını zamanla göreceksin. Etrafınla olan ilişkilerinde huzurlu ve dengeli bir tutum içindesin. Kararlı konuşmalarınla etrafını da olumlu yönde etkiliyorsun. Duyguların akşam saatlerinde çok daha fazla yoğunlaşıyor. İçgüdülerine güvenmelisin.

YAY BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Geçmişin ve köklerinle ilgili konularda bugün oldukça duyarlısın. Ay Neptün etkileşimiyle maneviyatın çok artabilir. Ailesel meselelerde sorumluluk sahibi davranacak ve yaşam alanınla ilgili yapman gerekenleri halledeceksin. Özellikle parasal meselelerde kararlı davranıyorsun. Akşam saatlerinde duygusal yoğunluğun artıyor.

OĞLAK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Ay Balık burcunda ilerliyor bugün. İletişiminin derin ve etkili olacağı bugün insanlar senden tavsiye almak isteyecek. Dertleşmek için yanına gelecekler. Sözlerinle onları etkileyecek ve ilham vereceksin. Ay’ın sabah saatlerinde Satürn ile yapacağı destekleyici açı çok daha ağırbaşlı ve kararlı bir tutum içerisinde olmanı sağlıyor.

KOVA BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Yaşadığın zorluklarla ilgili profesyonel bir yardım almaya karar verebilirsin bugün ve belki bir psikoloğa seansa gidebilirsin. Bu veya bu tarz bir danışmana giderek bir harcama yapma durumun söz konusu gözüküyor. Parasal konularda kendine dikkat etmelisin. Parayı önemsemeyeceğin bir gündesin. Hakkın olan parayı almaktan cayma gibi bir tutum içine dahi gösterebilirsin ancak daha sonra bu durum seni çok pişman edebilir.

BALIK BURÇLARI GÜNLÜK YORUMU 07 KASIM 2019 PERŞEMBE

Spiritüel anlamda yoğun duygusallık yaşıyorsun. Kendini bir konuya adayabilir ve gün boyunca huşu içinde o konu ile ilgili kendini geliştirmek isteyebilirsin. Bu manevi bir konuda olabilir. Kariyerinle ilgili projelerinde kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışıyorsun. Akşam saatlerinde hissiyatın çok daha fazla güçleniyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com