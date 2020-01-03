Günlük burç yorumları! 5 Ocak 2020 Pazar

5 Ocak 2020 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Boğa burcunda ilerleyecek. Gün boyunca yemek yemek için olsun, mutfak alışverişi için olsun sürekli harcama yapabilirsin. İştahının inanılmaz açıldığını fark edeceksin. Sabah saatlerinde hayatındaki önemli bir kadın ile iyi ilişkiler içinde olacaksın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün burcunda ilerleyen Ay konfor ve huzur isteğinin artmasına olanak sağlıyor. Bu gece beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle kendinle ilgili önemli kararlar alma aşamasında olduğun bir süreçtesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca üzerine bir miskinlik çökebilir. Yalnız kalmak ve kitap okumak sana iyi gelecektir. Partnerinle bugün akşam yapacağın bir konuşma bir şeylerin farkına varmanı sağlıyor olacak. Sezgilerin hayli kuvvetli.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Arkadaşlarınla birlikte olmak, özellikle de yemekli organizasyonlar düzenlemek için uygun bir gündesin. İkili ilişkilerinde karşı tarafın samimi tavırları hoşuna gidiyor. Bir şeylerin adını koymanın zamanı artık gelmiş olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Şanslı bir günündesin. Bağımsızlık isteğin artabilir. Sana karışılmasından hoşlanmıyorsun. Seni rahatsız eden konular varsa özellikle de bugün akşama doğru karşılıklı iletişim kurmak için uygun bir zaman dilimindeyiz. Değerlendirmen iyi olacaktır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Eşinin ailesiyle birlikte, güzel ilişkiler içinde olabilirsin bugün. Fedakârlık yapman gereken durumlarla yüz yüze kalabilirsin. Aklındaki düşünceleri bir yerlere yazmanda fayda var. Özellikle son zamanlarda kendini yazılı bir şekilde ifade etmekte hayli başarılısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Maddi ve manevi anlamda bir rahatlık isteğinde olabilirsin. Bir süredir ailenin sorumluluğunu üzerinde hissetmen seni yormuş olabilir. Bir kadından alacağın güzel bir haber sıkıntılarına bir parça çözüm olacak gözüküyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Partnerinle birlikte iletişim kurmak ve bazı şeyleri karara bağlamak isteyebilirsin. Bunun için tüm gün uygun olmakla birlikte özellikle akşam saatlerini değerlendirebilirsin. İyimser bir yapıdasın. Bugün hep bardağın dolu tarafını görüyor, hayatında sahip olduklarınla mutlu oluyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Neşeli doğan bugün biraz durgunlaşabilir. Temkinli hareket etmek istediğin bir gündesin. Sağlığında hassaslaşabilir. Etrafındakilere karşı hoşgörünü korumaya devam ediyorsun. Kitap okumak ve kendine vakit ayırmak iyi gelebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK



Gün içerisinde alacağın haberler kendini hayli mutlu hissetmene yol açacak. Biri yapmış olduğu bir hata nedeniyle senden özür dileyebilir. Bugün iyimser bir enerji içinde olman bu kişiye karşı da anlayışlı davranmanı sağlayacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA



Sezgilerin hayli aktif bugün. Kendini anlatmakta ve hissettiklerini aktarmakta sorun yaşayamayacaksın. İnsanlar senin bilgeliğine ihtiyaç duyabilir. Ailendeki bir kadın ile arandaki bir konuşma seni biraz huzursuz edebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Maddi konularda önemli kararlar verebilirsin bugün. Taşınmayı düşünen bir Balıksan bugün oldukça uygun ve şanslı enerjiler var. Bugün akşam iletişim için uygun vakitlerdeyiz. Bir konuda yorum yapmak, anlaşma yapmak adına akşam saatlerini kullanabilirsin.



Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com