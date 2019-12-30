Günlük burç yorumları! 31 Aralık 2019 Salı

31 Aralık 2019 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Balık burcunda ilerleyecek. Uranüs’ün devreye girmesiyle duygusal açıdan bağımsızlık isteyebilir, fazla tepkisel davranabilirsin. Yılın son gününde akşam saatlerine doğru koşullarından memnun ve mutlu olacaksın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ruhsal konulara olan ilgin bugün artabilir. Sezgilerin hayli yüksek. Hoşgörülü tavırlarınla arkadaş çevreninde sevgisini ve ilgisini kazanacaksın. 2019 yılının son gününde özellikle de günün ikinci yarısında hayli dengeli ve mutlu enerjiler altındasın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Başkalarının duygularını anlayabilecek ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmak adına harekete geçeceğin bir gündesin. Teknik konularda hayli yetenekli olabilirsin. Kendi işini kendin halletmek istiyorsun. Psikolojik olarak hayli iyi durumdasın. Yeni yıl coşkusu seni de sarmış olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Duygusallığının hayli arttığı bugün aldığın bir telefon haberi seni çok şaşırtabilir. Heyecanlanmanı sağlayacak olan bu haber ile hem maddi hem de manevi anlamda rahatlıyorsun. Kadın figürleri ile olan ilişkilerinde pozitif durumlar da söz konusu.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün bilhassa sezgilerinin ve hassasiyetinin arttığına şahit olabilirsin. İyimser enerjiler altında olacağın bir gün. Yılbaşı nedeniyle sevdiklerini hediyelere boğmak isteyebilirsin. Ebeveynlerinden de senin için güzel destekler ve sürprizler var.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Karşıt burcun Balık’ta ilerleyen Ay tüm günü eşine odaklı olarak geçirmene sebep olabilir. Hiç aklında yokken bir anda sürpriz bir seyahat kararı vermene sebep oluyor. Teknolojik şeylere olan ilginde bugün kendine bir telefon ya da benzeri teknolojik bir şeyler almanı destekleyebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün spontane şekilde bir yerlere gitmek, vaktini farklı geçirmek isteyebilirsin. Yenilikçi ve sıradışı tavırlarınla yanında çalışanları da kendine uydurabilirsin. Sokakta gördüğün bir hayvana yardım etmek isteyebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

2019’un son gününde hayli hassas ve yapıcı enerjiler altındasın. Ruh halin zaman zaman değişebilir. Günün ikinci yarısında güzel bir organizasyon nedeniyle hayli heyecanlanabilirsin. Sevdiğinden bugün telefon veya bilgisayar gibi seni çok şaşırtacak bir hediye alabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Fedakârlık temalarının hayli aktif olduğu bir gündesin. Ailenden kişilere birtakım konularda yardım etmek isteyebilirsin. Ay’ın Jüpiter gezegeni ile yapacağı uyumlu açının etkisiyle bugün şans senden yana. Piyango bileti almayı ihmal etme.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK



Günün ilk yarısında endişeli bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Melankolik tavırların zaman ilerledikçe düzelecek. Ailendeki önemli bir kadın figüründen alacağın destek senin için çok kıymetli. Etrafındakileri şaşırtacak kararlar verebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Yaratıcılığının hayli yüksek olacağı bu sabah güzel fikirler üretmek için iyi bir gün. Sevdiklerine hediye alırken abartabilir bütçeni zorlayabilirsin. Yılın son gününde ani bir seyahat kararını sevdiklerinle paylaşmak seni çok mutlu edecek.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Duygusal bir günündesin. Ay tüm gün senin burcunda ilerleyecek. Şanslı etkiler altındasın. Henüz bir yılbaşı bileti almadıysan hemen bir tane temin etmende fayda var. Günün ikinci yarısında çok pozitif bir enerjide olacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com