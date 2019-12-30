Günlük burç yorumları! 30 Aralık 2019 Pazartesi

30 Aralık 2019 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün Kova burcunda güne başlıyoruz. Günün ilk yarısında gergin olabilir ve farkında olmadan düşüncesizce çıkışlar yapabilirsin. Saat 13:24 ile 18:41 arasında Ay Boşlukta ilerleyecek. Bu zaman zarfında keyif alacağın şeylerle ilgilenmende fayda var. Sonrasında ise Ay Balık burcuna geçecek.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ekip çalışmaları adına yaratıcılığını ortaya koyabileceğin bir sabah olabilir. Ancak günün ikinci yarısında enerjiler daha zorlayıcı olacak. Saat 18:41’e kadar boşlukta ilerleyecek olan Ay eline aldığın işleri bitirmeni zorlaştırıyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay bugün burç değiştireceğinden ötürü dengesiz ve huzursuz enerjiler seni sarabilir. Bu gece Ay’ın Merkür ile olan uyumlu açısı düşüncelerini aktarmakta ve kendini olduğun gibi ifade etmende seni destekliyor olacak. Sezgilerin güçleniyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kova burcundan çıkıp saat 18:41’de Balık burcuna geçecek olan Ay akşam saatlerinde çok daha duygusal bir ruh halinde olacağını gösteriyor. Bugünün akşamında hayatındaki kadın figürleri ile olan iletişiminde güzel enerjiler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün saat 13:24 ile 18:41 arasında boşlukta ilerleyecek olan Ay karşıt burcun olan Kova’dan çıkıp Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün ilk yarısında sinirlerine hâkim olmakta zorlansan da akşam çok daha dengeli ilerliyor olacaksın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah saatlerinde aceleci bir şekilde işlerini halletmeye çalışman birtakım hataları da beraberinde getirebilir. Ay saat 18:41’de karşıt burcun olan Balık burcuna geçiyor. Eşinle konuşman gereken durumlar varsa bu akşamı değerlendirmeni özellikle tavsiye ederim. Doğru bir iletişim kurabileceksin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Orijinal fikirlerin bugün hayli işine yarayabilir. Bir arkadaşın senden tavsiye almak için yanına gelebilir. Akşam saatlerinde sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir. Özellikle ayaklarınla ilgili problemler seni zorlayabilir. Kendini çok yormamalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Günün ilk yarısında öfke patlamaları ve gerginlikler yaşayabilirsin. Özellikle ailendeki bir kadın figürü ile arandaki tartışma hayli uzayabilir. Akşam saatlerinde ise çocuklarınla olan ilişkilerinde fedakarlığının artacağı bir zaman diliminde olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Soğukkanlı tavırlarınla yakın akrabalarının da içinde olduğu iletişim problemlerini çözebileceksin. Tarafsızlığını koruyabilmen hayli önem kazanacak. Akşam saatlerinde aile meclisini toplaman ve onlara düşüncelerini aktarman gerekebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde kendini şımartmak isteyebilir, kendine vakit ayırabilirsin. Hatta lükse kaçmadan da olsa ufak tefek bir şeyler almak sana iyi gelecektir. Ay bugün saat 13:24 ile 18:41 arasında boşlukta ilerleyecek, dolayısıyla bu zaman zarfında yeni bir işe başlamaman iyi olacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Kova burcunda ilerleyen Ay saat 13:24 ile 18:41 arasında boşlukta ilerleyecek. Sonrasında ise Balık burcuna geçiyor. Günün ilk yarısı biraz daha tansiyonu bol olabilir. Ancak akşam Merkür ile Ay’ın uyumlu açılarının devreye girmesiyle mantığın ve duygularında hayli uyumlu olacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay bugün burç değiştireceğinden ötürü huzursuz ve değişken enerjiler seni sarabilir. Saat 13:24 ile 18:41’e kadar keyif alacağın şeylerle ilgilenmende fayda var. Bu gece sezgilerin hayli güçlenecek. Meditasyon çalışmaları yapmak adına uygun bir akşam olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com