Günlük burç yorumları! 3 Ocak 2020 Cuma

3 Ocak 2020 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Güne Ay koç burcunda başlıyoruz. Hayli hareketli ve kendini ortaya koymak istediğin bir gündesin. Günün ilk yarısında ilişkilerinde biraz zorluklar söz konusu ancak konuların üzerine gitmezsen olayların kendiliğinden yumuşadığını fark edeceksin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün ister istemez içsel anlamda hareketli bir enerjin var. Sürekli aklından yapmak istediğin şeylerin hızla geçtiğini fark edebilirsin. Sabah saatlerinde aşırı hassas bir duygu durumunda olabilirsin. Venüs ile Ay arasındaki uyumlu açının devreye girmesiyle bugün akşam özel ilişkinde oldukça duygusal ve uyumlu enerjiler seni bekliyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal çevrenle iş yapan bir İkizler isen bugün harekete geçmen için uygun enerjiler var. Aynı zamanda ilk dördün fazında ilerleyen Ay düşüncelerimizde yeni oluşumların söz konusu olduğunu da gösteriyor. Sabah saatlerinde yaratıcılığın yüksek. Aktif kullanmanı tavsiye ederim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

İşinle ilgili konularda aktif olacaksın. Bazı konularda takım arkadaşlarını düşünmeden, kendi çıkarını ön plana koyarak hareket edebilirsin. İkili ilişkilerinde yaşadığın zorluklar kendini köşeye sıkışmış gibi hissetmene yol açabilir. Olayların üstüne gitmeyip akşam olmasını beklemende fayda var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bugün hayli aktif enerjiler söz konusu. Aşk ilişkilerinde sabırsız ve cesur davranabilirsin. Geçmişte kalmış bazı konular hala kafanı meşgul edebilir. Sanatsal konularda uğraşlar vermek sana iyi gelecektir. Yoğun enerjini bu alana boşaltabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ödemelerinle ilgili konuların seni sıktığını fark ediyorsun. Bir an önce üzerindeki bu ağırlıktan kurtulmak isteyebilirsin. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Aklında bir proje varsa harekete geçmenin tam zamanı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ortaklı çalışan bir Terazi isen bugün kendi şartlarını cesur bir şekilde ortaya koyman için uygun açılar var. Gökyüzü bugün değişiklikler yapmak isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor. Akşama doğru yönetici gezegenin Venüs’ün devreye girmesiyle sevdiğin kişiyle aranda duygusal ve romantik saatleri vurgulanıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Günlük rutin işlerinde çok aktif olacağın bir gündesin. Sabırsızlığın nedeniyle ufak ev kazaları yaşanabilir. Aynı zamanda bugün sağlığında hassas olabilir. Özellikle baş bölgen veya varsa migrenin ile ilgili bir rahatsızlık yaşayabilirsin. Dikkatli olmalısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla birlikte olmak, eğlenceli vakit geçirmek, canınız o an nereye isterse oraya gitmek hayli güzel enerjiler aktif zira Ay Koç burcunda hareket edecek tüm gün. Ancak geçmişte kalmış bir konu nedeniyle endişelenme durumun söz konusu olabilir. Akşam evine gelecek bir misafir neşesini de beraberinde getiriyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Evinle ilgili konularda aktif olmanı gerektirecek birtakım işler meydana gelebilir. Ailen, annen ve baban arasındaki uyumsuzluk seni endişelendirebilir. Hızlı tepkiler vermemeye çalış. Akşama doğru çok daha uyumlu açıların devreye girmesiyle onlarda yumuşayacaktır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Gün içinde sözlerine hayli dikkat etmen bir gündesin zira Ay Koç burcunda ve senin iletişimini anlatan hayat alanında hareket ediyor. Düşüncelerin ve duyguların arasında kalacağın durumlarla yüz yüze gelebilirsin bu sabah. Her zamanki gibi mantığını dinleyeceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Yeniay zamanı başlattığın işlerin varsa şimdi adım atabilirsin. Harcama yapman gereken durumlar varsa dikkatli olmalısın. Enerjiler hayli hızlı dolayısıyla bir anda hiç ihtiyacın olmayan bir şeye değerinden fazla para harcayabilirsin. Şartları zorlamayı seviyorsun ve bugün kafana koyduğunu yapacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com