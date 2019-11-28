Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma!

Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. Günlük burç yorumlarında hayata dair yaşanacak gelişmeler yorumlanıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 29 Kasım 2019 Cuma günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 29 KASIM 2019 CUMA (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün tüm gün Oğlak burcunda hareket ediyor olacak. Organize ve temkinli hareket ediyorsun. Oldukça aktif ve enerjik bir gündesin. Bugün akşam saatlerinde sanatsal yaratıcılığını ortaya çıkartacak şeylerle uğraşmak sana iyi gelebilir. Uyumlu enerjiler var. Düşüncelerini karşı tarafa aktarmaktan çekinmemelisin.

BOĞA BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Hareketli günündesin. Oğlak burcunda ilerleyen Ay sorumluluk duygusu ile hareket etmeni sağlıyor. Bu akşam yaratıcılığını ortaya koyabileceğin etkiler var. Aynı zamanda seni geliştirecek kitaplar okumak isteyebilirsin. Düşüncelerini ifade ederken açık olmaya gayret etmelisin. Ancak bu şekilde sorunlarından bazılarına partnerinle birlikte karşılıklı çözüm bulabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Tüm gün Oğlak burcunda ilerleyecek olan Ay işlerini pratik bir şekilde halletmen için destekleyici. Kimseden emir almak istemeyeceksin. Akşam saatlerinde sezgilerin oldukça kuvvetli. Günü değerlendirirken çok yönlü düşünebilecek ve sana karşı yapılan bazı davranışların arkasında yatanları doğru muhakeme edebileceksin.

YENGEÇ BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Karşıt burcunda ilerleyen Ay eşinle olan ilişkilerine odaklanacağını gösteriyor. Fakat ona karşı soğuk davranıyor olacaksın. Onun hayatına fazla müdahale ediyor olman partnerini bıktırabilir. Varlığını hissettirmeye çalışıyor olabilirsin. Hayallerinin ve yaratıcı enerjinin yüksek olacağı bugünü sanatsal faaliyetlerin varsa aktif kullanabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Gereğinden fazla hırslı olabilirsin bugün. Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Marifetlerini iyi kullanırsan etkin sonuçlar elde edebilirsin. Çalışkan bir günündesin. Ne zamandır sıkıntı duyduğun konularda bu akşam sonuç alabilirsin ancak düşüncelerini olduğu gibi ifade etmelisin. Kazanan sen olacaksın.

BAŞAK BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Mesafeli duruşunla bugün etrafındakileri kendinden uzaklaştırabilirsin. Aktif bir günündesin. Duygusal bakımdan hassas olabilirsin. Farkındalıklarının yüksek olacağı bir akşam. Ne zamandır seni rahatsız eden bir konu ile ilgili bir şeyleri sonuçlandırmak isteyebilirsin. Kendini doğru bildiğin şekilde ifade etmek isteyebilirsin. Hayatındaki kadın figürleri ile olan ilişkilerinde olumlu enerjiler var.

TERAZİ BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bugün Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Temkinli davranabilir ve güvenliğine çok önem verebilirsin. Etrafındakilere karşı fazla merhametli olabilirsin. Ailene karşı çok fedakârsın. Duygusal anlamda çok hassas olabilirsin bu akşam. Hayal gücünü genişletecek güzel bir film izlemek için oldukça güzel bir gece.

AKREP BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde sevgini yansıtmakta zorlanabilirsin. İletişiminde gereğinden fazla karamsar konuşman yakın çevreni kızdırabilir. Kimseden fikir almak istemeyeceksin. Sürekli bir şeylerle meşgul gözükebilirsin. Halletmen gereken işlerini bu akşama alabilirsin. İletişimin ve becerinin yüksek olacağı etkiler var.

YAY BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Parasal konularda temkinli hareket ediyorsun. Hedeflerine yönelik olarak ilerleyecek ve oldukça aktif enerjiler altında olacaksın. Akşam saatlerinde sanatsal konulara olan ilgin artabilir ve tiyatro, konser gibi aktivitelere katılabilirsin. Düşünceli yapın ve hassas yaklaşımınla çevrendekilerinde moralini düzelteceksin.

OĞLAK BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Tüm gün Oğlak burcunda ilerleyen Ay sorumluluk duygunu arttırıyor ve olaylara pratik yaklaşmanı sağlıyor. Gayretli çalışmalar içindesin ve etrafındaki kişilere de cesaret veriyor ve onları motive ediyorsun. Bu akşam mantığın ve duyguların oldukça dengeli bir ilişkide. Düşüncelerini ifade etmekten korkmamalısın. Önemli bir görüşme yapmak istiyorsan bu işini bu akşama alabilirsin.

KOVA BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bilinçaltına ve kendi içine odaklanacağın bir gün olabilir. Melankolik olabilirsin. Fazla idealist tutumunun aile içerisinde hoş karşılanmaması seni karamsarlığa sürüklemiş olabilir. Biraz yalnız kalmak sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde duygularını ve mantığını bir hizaya sokabileceğin dengeli enerjiler çok daha etkin olacak.

BALIK BURÇLARI 29 KASIM 2019 CUMA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Ay bugün tüm gün Oğlak burcunda hareket ediyor olacak. Sosyal çevrenle olan ilişkilerinde özgüvenli bir yapıdasın. Sürekli bir şeylerle uğraşmak isteyebilirsin. Takım çalışmalarında başarılı olabilirsin. Sezgilerin bugün çok kuvvetli. Hissettiklerini birebir yaşaman seni ürkütebilir. Bu gece önemli rüyalar görebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com