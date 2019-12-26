Günlük burç yorumları! 27 Aralık 2019 Cuma

27 Aralık 2019 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün güne enerjik başlıyorsun. Kimsenin dediğini yapmak istemeyebilir, kafana göre hareket etmek isteyebilirsin. Saat 08:21’e kadar boşlukta olan Ay sonrasında Kova burcuna geçiyor. Akşam Uranüs’ün devreye girmesiyle değişken bir ruh hali içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün saat 08:21 sonrasında Kova burcuna geçecek olan Ay aklını iş konularına odaklayabilir. Öğrenmeye meraklı zihninle işinle ilgili konularda aklına takılanların peşinden gidebilirsin. Çabuk heyecanlanıp, sabırsız bir tavırda olacağın bir gündesin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün yurtdışına arkadaşlarınla birlikte gitmek için organizasyonlar düzenleyebilirsin. Ekip çalışmalarına yatkın olacağın bir gündesin. Evcil hayvanların varsa bugün onları korumak, onların güvenliğini sağlamak adına mücadele vermen gereken birtakım olaylar yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Eşinin kaynakları ile alakalı konularda alacağın ani ve sıradışı haberler heyecanlanmana sebep olabilir. Ancak soğukkanlılığını korumalı ve ona olan desteğini hissettirmelisin. Duygularını abartılı yaşamaya eğilimli olacağın bir gündesin. Umulmadık çıkışlar yapman işleri daha da zorlaştırabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Bu sabah saat 08:21’e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Sonrasında ise senin karşıt burcun olan Kova burcuna geçiyor. Sabırsız bir enerjide olabilirsin. İşinle alakalı alacağın ani bir haberlerle bugün çok şaşırabilirsin. Belki de bazı taşlar artık yerine oturuyor ve sende rahat bir nefes almaya başlıyorsun.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Gayretli bir şekilde bugün kendini işine verebilirsin. Günü evde dahi geçirecek olsan bulunduğun alanı düzenlemek, toparlamak isteyeeksin. Sağlığına dikkat etmelisin. Eşinin ailesiyle olan ilişkilerinde bugün biraz gerilebilirsin. Beklenmedik çıkışlar yapman onları şaşırtıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konularda hayli gayretli çalışmalar içinde olacağın bir gündesin. Çocuklarınla ilgili konularda tarafsız davranman gereken durumlar olabilir. Günün ikinci yarısında hayatındaki önemli kadın figürleri ile olan ilişkilerinde zorlanabileceğin durumlar söz konusu olabilir.

Akrep Burçları ve yükselen Akrep

Aileni, ebeveynlerini koruman ve onlara olan ilgini daha yoğun bir şekilde göstermen gereken durumlar bugün etkin olacak gözüküyor. Fiziksel anlamda kuvvetin hayli yüksek. Sosyal ilişkilerde başarılı olacağın güzel enerjiler altındasın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Bugün Ay saat 08:21’e kadar boşlukta olacak ve sonrasında Kova burcuna geçiyor. Yeni fikirler öğrenmek, araştırmalar yapmak, farklı bir düşünce yapısıyla olaylara yaklaşmak açısından hayli aktif bir enerjin var. Özellikle çalışma alanını ilgilendiren konularda yeni heyecan arayışında olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konularda kendine olan güveninin geleceği birtakım güzel olaylar yaşayabilirsin bugün. Kafanda belirlediğin hedef doğrultusunda hareket ediyor olacaksın. Sevgilinle olan ilişkinde yaşayacağın beklenmedik sorunlar öğleden sonra sinirlenmene sebep olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün saat 08:21 sonrasında Kova burcuna geçecek olan Ay özgürlüğün konusunda kural tanımayacağını gösteriyor. Kendi isteğin doğrultusunda hareket edecek, kimseyi dinlemeyeceksin. Bazı konularda özellikle ailendeki bireylerle sorunlar yaşayabilir, olanlar yüzünden onlara yüklenebilirsin.

Balık Burçları ve yükselen Balık

Hümanist tarafların ön planda olabilir bugün. Etrafındakilere yardım etmek isteyebilirsin. Ancak duygularında istikrarsız olabileceğin enerjiler var. Arkadaşlarından bazılarına kızman ve aksilikler yaşaman mümkün. Bu anlamda istemeden de olsa duygusal patlamalar yaşayabilir ve bunu onlara yansıtabilirsin.