Günlük burç yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi burç yorumları

26 Ekim 2019 Cumartesi günlük burç yorumları yakıntan takip ediliyor. Burçların vereceği mesaj astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları sizlerle...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ay karşıt burcun Terazi’de güne başlıyorsun. Akşam saatlerinde İkili ilişkilerin konusunda gergin olabilirsin. Bu duygularını karşı tarafa yansıtmak konusunda pasif agresif bir tutum içerisindesin. Tepkilerin çok güçlü, ancak meramını karşı tarafa anlatmadığın müddetçe sorununu çözüme kavuşturamazsın. Ay Satürn karesinin de etkisiyle gece yarısı depresif duygular içerisinde olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca uyumlusun ancak akşam saatlerinde yanında çalışanlara veya çalışma arkadaşlarına karşı içsel anlamda gerginleşebilirsin. Çalışma ortamındaki huzurunun bozulmaması adına genellikle öfkeni bastırma eğilimi gösteren bir kişisin. Gece yarısı etkin olacak Ay Satürn karesi depresif bir ruh haline sokabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Terazi burcunda ilerleyen Ay, çocukların ile ilgili birtakım konularda güçlü duygular içerisinde olacağını gösteriyor. Ancak onlarla olan ilişkilerinin bozulmaması adına bunu yansıtmak istemeyebilirsin. İyi bir iletişimin her zaman daha etkili olacağını biliyorsun. Ay Satürn karesinin etkisiyle ödemelerinin yüklerinden bunaldığını hissedebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ebeveynlerinle ilgili yaşadıkların tepkisel davranmana sebep oluyor. Özellikle babanla ilgili konularda gerginsin ancak bu uzlaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Empati yapmalı ve kendini onların yerine koymalısın. Ailenle ilgili çok fazla sorumluluk yüklendiğini düşünüyorsun. Belki de düşündüklerini artık onlarla paylaşmalısın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Bugün yakın çevrenle olan iletişiminde iyi başlayan diyaloglarının akşam saatlerine doğru gerginleştiğine şahit olabilirsin. Onların bir sözü ya da bakışı ile içsel anlamda bir gerginlik göstermen söz konusu olabilir. Yine de Ay Terazi’de olduğu için uyumlu günündesin. Çalışma koşulların ile ilgili yaşadığın sınırlamalar seni huzursuz ediyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ay Terazi burcunda ilerlerken parasal konular bugün gündeminde olacak. Akşam saatlerinde gerginliğinden kurtulmak için kendini alışveriş yaparken bulabilirsin. Bu sana kendini iyi hissettirecektir ve Ay Satürn karesinin etkisiyle oluşacak depresif ruh halinden çıkmanı sağlayabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Gün boyunca Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Gündüz saatlerinde pozitif ve uyumlu bir yapı çiziyor olacaksın. Estetik dokunuşlar ve kişisel bakım için iyi bir gündesin. Akşam saatlerinde Ay’ın hem Mars hem de Satürn ile yapacağı açılar içsel anlamda gerginleşmene ve kendini depresif hissetmene sebep olabilir. Annen ile ya da hayatındaki kadın figürleri ile çatışmalara açık bir akşamdasın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

İçsel anlamda dengeyi yakalamaya çalışacağın bir gündesin. Meditasyon çalışmaları için harika bir gün. Pozitif ruh halin bilinçaltında etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde zorlu açılar söz konusu. Kafanda biriken konular nedeniyle gergin hissedebilir ve tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilirsin. Depresif duygu durumun için rezene çayı tüketmek iyi bir alternatif olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Arkadaş ve sosyal çevrenle gün boyunca iyi ilişkiler içinde olacaksın. Her zaman etrafına pozitif bir etkiler yaymayı seviyorsun. Akşam saatlerinde meydana gelecek zorlu açıların senin üzerinde oluşturduğu gerginliği uyumun bozulmaması adına yansıtmaktan çekineceksin. Parasal konularda yaşadığın sınırlamalar seni kötü hissettirebilir. Artık hayatının kontrolünü eline almak için harekete geçmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Bugün gireceğin ortamlarda pozitif ruh halin ve uyumlu tavırlarınla herkesin beğenisini kazanıyorsun. Küs olan iki insan arasında uzlaştırmalı tavrınla adeta sihirli bir dokunuş yapabilirsin. Akşam saatlerinde Ay’ın Satürn ve Mars ile olan açıları ruh halinde ani değişikliklere yol açabilir. Otorite figürlerin tarafından bir süredir kısıtlanıyor olman seni kızdırıyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Pozitif duygularının yoğun olacağı bir gündesin. Yurtdışı bağlantılı konularla ilgilenmen gerekebilir. Bir seyahat planın varsa bugün düzenlemen için uygun bir gün. Ay Mars kavuşumunun etkin olacağı akşam saatlerinde bunun için harekete geçebilirsin. Bir süredir yaşadığın zorluklar nedeniyle kendini kısıtlanmış hissediyorsun. Böyle bir organizasyon kendini toparlamana imkân verebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ödemelerinle ilgili konularda taraflarla anlaşma yoluna gidiyorsun. Bu anlamda eşinden de maddi anlamda destek görebilirsin. Akşam saatlerinde oluşacak Ay’ın Satürn ve Mars ile olan açıları ruh halinde dalgalanmalar yaratabilir, depresif hissettirebilir. Parasal konularda fazla sıkıştırılmaktan hoşlanmıyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com