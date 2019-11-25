Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını sorguluyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 25 Kasım 2019 Pazartesi günü için yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Bu sabah fazla konuşkanlığın nedeniyle işine varmakta gecikebilirsin. Hayal gücün yüksek olabilir, seni heyecanlandıran konulardan konuşmak hoşuna gidecektir. Öğleden sonra daha kontrollü ve işine dönük olacak ve çok daha metotlu bir çalışma düzeni geliştireceksin. Akşam saatlerinde aşk hayatında tutkulusun. Saat 20:30’dan Ay boşlukta olacak. Sana keyif verecek şeylerle uğraşman daha iyi olacaktır.

BOĞA BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Karşıt burcunda ilerleyen Ay ikili ilişkilerinde fazla baskıcı bir tavırda olmanı sağlıyor. Sabah saatlerinde fazla değişken davranabilirsin. Ruhsal farkındalığının yüksek olduğu bir gündesin. Verimli bir gün geçireceksin. Öğleden sonra çok daha disiplinli bir tavırda ilerleyeceksin. Ay saat 20:30 sonrasında boşlukta olacak. Bu saat sonrasında kendini çok zorlamadan keyif aldığın konulara vakit ayırabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Güçlü sezgiler ve derin bir araştırma isteğin olabilir. Özellikle işinle ilgili süreçlerde araştırmaya dair çalışmalarda çok başarılı olabileceğin bir gündesin. Ay Merkür kavuşumunun kesinleşeceği sabah saatlerinde oldukça konuşkan ve anlayışlı olabilirsin. Kariyerin nedeniyle fazla fedakârlık gösteriyorsun. İdealist tavırların zaman zaman kendinden fazla ödün vermene sebep olabiliyor. Akşam saatlerinde bir arkadaşının çok önemli bir sırrını saklaman gereken durumlar olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Duygusal iletişiminin yüksek olduğu bir gündesin. Kendini karşındaki kişiye konuşmadan da yansıtabileceğin bir tavırdasın. Ruhsal farkındalığın ve hayal gücün çok yüksek. Öğleden sonrasında eşine karşı sorumluluklarını yerine getirmen durumlar söz konusu olabilir. Ay Plüton olumlu açısının kesinleşeceği akşam saatlerinde hayatındaki baskın kadın figürleri ile olan görüşmelerin yoğun duygular yaşamana sebep olacak.

ASLAN BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Gününü evde geçirip sana iyi gelecek sanatsal aktivitelere, hayal gücünü çalıştıracak şeylere vakit ayırmak isteyebilirsin. İş yerinde olman gereken durumlar varsa yaptığın işe sanatsal yaratıcılığını da aktarıyorsun. Bugün akşam çevrendeki kişilere karşı adeta bir psikolog gibi davranacak, onların duygularını anlamaya yöneleceksin. Bu akşamı dinlenerek geçirebilirsin. Saat 20:30 sonrasında Ay boşlukta seyredecek.

BAŞAK BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Tüm gün Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Sabah erken saatlerde yönetici gezegenin Merkür’ün Ay ile kavuşumu güçlü bir hayal gücüne sahip olacağın ve anlayışlı olacağın bir enerji sunuyor sana. Öğleden sonrasında kendini toparlıyor ve çok daha hedeflerine dönük olarak ilerlemeni sağlıyor olacak. Bu akşam gizemli tavırlarınla, sır saklar bir halinle çevrenin ilgisini çekiyorsun. Akşam 20:30 sonrasında yeni bir işe başlamamaya özen göstermelisin. Çünkü Ay boşlukta olacak.

TERAZİ BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Yatırımlarını ilgilendiren konularda iletişim içinde olacağın, araştırma yapmak isteyeceğin bir sabah olabilir. Estetik bir iş ile uğraşıyorsan, sanatsal yaratıcılığını ortaya koyabileceğin bir gündesin. İyimser enerjiler altındasın. Bugün birilerine yardım etmek için güçlü bir istek duyabilirsin. Akşam saatlerinde ailenden kişilere karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.

AKREP BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Yoğun duygular altındasın. Akrep burcundaki gezegen yoğunluğu hislerini çok kuvvetlendirmiş olabilir. Hayal gücün çok kuvvetli. Yüksek önsezilerin ve işine konsantre olmanla birlikte öğleden sonra çok iyi işler çıkartabilirsin. Bugünün akşamında duygularında çok yoğunlaşacak. Düşündüklerini, içinden geçenleri not etmelisin. Geleceğe dönük öngörülerinin ne kadar yerinde olduğuna sen bile şaşıracaksın.

YAY BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Arkandan konuşulanlar bugün önüne gelebilir. Bu sabah adeta bir duygu süngeri gibi insanların senin hakkında düşündükleri şeyleri bakışlarınla emiyorsun. Sezgilerin çok yüksek. Fazla sosyal olmaktan hoşlanmayabilirsin. Kendine dönük düşüncelerinle fazla meşgul olabilirsin. Parasal konularda alman gereken sorumluluklar için öğleden sonrasını kullanmanda fayda var. Bu akşam 20:30 sonrasında konulara odaklanmakta zorlanabilirsin, Ay boşlukta seyredecek.

OĞLAK BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Arkadaşlarınla birlikte olmak, iletişim kurmak isteğinde olabilirsin bu sabah. Asıl amacın aklındaki kişi hakkında bilgi almaksa bunu oldukça başarılı bir şekilde yapacaksın. Aşk hayatın bir süredir ani olaylara gebe. Yönetici gezegenin Satürn’ün Ay ile olumlu açısı öğleden sonraki saatlerde hedeflerinde kararlı olarak ilerlemene sebep oluyor. Çok daha gerçekçi hedefler peşinde ilerliyor olacaksın. Akşam 20:30 sonrasında yeni bir işe başlamamaya özen göstermelisin, Ay boşlukta olacak. Sonuç almakta zorlanırsın.

KOVA BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

İşine tam konsantre başlıyorsun. Önemli toplantılarını sabah erken saatlere ya da öğleden sonraki ilk saatlere almanda fayda var. Dikkatli, disiplinli, organize ve çalışkan enerjiler altındasın. Ay’ın Akrep’te olması da iş süreçlerini yönetirken güçlü duygusal enerjini de doğru kullanmanı ve sezgilerinin rehberliğinde ilerlemeni sağlıyor. Ay’ın boşlukta olacağı 20:30 sonrasında keyif aldığın konulara vakit ayırmanda fayda var. Zihinsel anlamda da bu dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsin.

BALIK BURÇLARI 25 KASIM 2019 PAZARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Yurtdışı ve yabancılar ile iş yapan bir Balıksan bugün sabah önemli görüşmeler düzenleyebilirsin. Bugün fazla sakin, pozitif ve hassas olabilirsin. Etrafındakilere karşı fazla merhametli davranabilirsin. Akşam saatlerinde arkadaş çevrenden bir kişiye karşı yoğun duygular beslediğini fark edeceksin. Onun sana gösterdiği yakınlık seni etkilemiş olabilir. Duygularını açmadan önce onunda duygularından emin olmasın. Hislerinle hareket etme eğilimi gösterebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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