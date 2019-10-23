Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7366
  • 6,3819
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 24 Ekim 2019 Perşembe günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Terazi burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 24 Ekim 2019 Perşembe günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Terazi burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün endişeli bir ruh haline bürünebilirsin. Arkandan iş çevriliyor gibi bir endişeye kapılacaksın. Öfkeli ruh halin aslında daha çok kendine zarar veriyor. Bu tutumunu bırakmalısın. Gece saatlerinde Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle çok daha hassaslaşabilirsin. Düşüncelerini ve bedenini rahatlatmak için meditasyon çalışmaları yapmak, rahatlatıcı bitki çayları tüketmek faydalı olacaktır. 

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Kuzey Denizi’nin yıllardır kıyıyı aşındırması üzerine, fenerle deniz arasındaki mesafe altı metre

120 Yıllık Deniz Feneri Tekerleklerle Böyle Taşındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!

İngiltere'de şoke eden olay! Bir kamyonda 39 ceset bulundu