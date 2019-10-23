Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe Koç burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Koç burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün ister evde ol ister iş yerinde oldukça yoğun ve detaylı bir çalışma içinde olacaksın. Ne zamandır bekleyen işleri düzenlemek için bugün çok uygun çünkü Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde aşırı hassaslaşabilirsin. Saat 23:00 ile 24:00 arasında aldanmalara açık olabilirsin. İnternet üzerinden görüşmelerine ve alışverişlerine dikkat etmelisin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com