Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe İkizler burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe İkizler burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftanın temizlik gününü bugün olarak ilan edebilirsin. Ay tüm Başak burcunda ilerliyor olacak. Kullanılmayan eşyalar atacak ve eve bir düzen getirmek isteyeceksin. Saat 23:00 ile 24:00 arasında Ay Neptün karşıtlığının etkisi ile iş ve ailen ile ilgili konularda kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Hassaslaşacağın bu saatlerde dinlendirici bir müzik eşliğinde uykuya dalman faydalı olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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