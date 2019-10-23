Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe Balık burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün Ay tüm karşıt burcun Başakta ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde çok eleştirel olmamaya çalışmalısın. İlişkinde yaşadığın sorunlar nedeniyle sinirli davranışlar gösterme eğilimindesin. Partnerinden beklediğin değişimleri somut olarak görmek istiyorsun. Her türlü detaya takılırken bulabilirsin kendini. Kandırılmalara açık olacağın saatler olduğu için akşam saatlerinde verilen sözlere pek itimat etmemende fayda var.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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