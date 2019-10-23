Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe! Astrolog Ceylin Çelebi yazdı

Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 24 Ekim 2019 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün ister evde ol ister iş yerinde oldukça yoğun ve detaylı bir çalışma içinde olacaksın. Ne zamandır bekleyen işleri düzenlemek için bugün çok uygun çünkü Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde aşırı hassaslaşabilirsin. Saat 23:00 ile 24:00 arasında aldanmalara açık olabilirsin. İnternet üzerinden görüşmelerine ve alışverişlerine dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün tam bir hijyen insanısın. Çocukların veya partnerinde bu titizliğinden nasibini alacak. Kendini öğle yemeğinde sevgilinin ellerini kolonyalı mendillerle silerken bulabilirsin. Çocuklarının okul evraklarını düzenlemek için bugün gayet uygun. Gece yarısına yakın vakitlerde kafa karışıklıkları ve dalgınlıklar yaşayabilirsin.



İkizler Burçları ve yükselen İkizler 24 Ekim 2019 Perşembe günü GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftanın temizlik gününü bugün olarak ilan edebilirsin. Ay tüm Başak burcunda ilerliyor olacak. Kullanılmayan eşyalar atacak ve eve bir düzen getirmek isteyeceksin. Saat 23:00 ile 24:00 arasında Ay Neptün karşıtlığının etkisi ile iş ve ailen ile ilgili konularda kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Hassaslaşacağın bu saatlerde dinlendirici bir müzik eşliğinde uykuya dalman faydalı olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İletişimde fazla sivri dilli olman ve eleştirel tutumunla yakın çevreni bezdirebilirsin. Gün içinde sinirli tavırlarınla dikkat çekiyorsun. Çevrene karşı daha hoşgörülü olmaya özen göstermelisin. Gece yarısı etkin olacak Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle aldanmalara açık olacaksın. Özellikle internet üzerinde yapacağın alışverişlerde çok daha dikkatli olmalısın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Parasal konular gün boyunca seni meşgul edecek gözüküyor. Yatırımlarınla ilgili olarak belirli bir alana odaklanabilirsin. Biriktirdiğin paradan maksimum fayda elde etmek istiyorsun ancak resmin bütününe odaklan ve fazla detaycılıktan dolayı eline geçen fırsatları kaçırmamaya çalış. Yatırımlarını değerlendirmek için gece saatleri hiç uygun değil çünkü dalgınlıkla birlikte aldanmalara da açık olacaksın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay tüm gün senin burcunda hareket ediyor olacak. Gün boyunca oldukça azimlisin ancak çok fazla dağılmadan belirli bir alana odaklanmaya çalış. Mükemmeliyetçi tavırlarınla yaptığın her işin üstesinden başarıyla geliyorsun. Saat 23:00 ile 24:00 arasında ikili ilişkilerine dikkat etmelisin. Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle aldanmalara ve kafa karışıklıklarına açık olabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün endişeli bir ruh haline bürünebilirsin. Arkandan iş çevriliyor gibi bir endişeye kapılacaksın. Öfkeli ruh halin aslında daha çok kendine zarar veriyor. Bu tutumunu bırakmalısın. Gece saatlerinde Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle çok daha hassaslaşabilirsin. Düşüncelerini ve bedenini rahatlatmak için meditasyon çalışmaları yapmak, rahatlatıcı bitki çayları tüketmek faydalı olacaktır.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün yürüttüğün projeyle ilgili detaylı ve yoğun bir şekilde çalışmak için çok uygun. Üretken günündesin. İhtiyacı olan kimselere de yardım elini uzatmak için bugün harekete geçiyorsun. Arkadaş çevrenle olan ilişkilerinde fazla eleştirel bir tutum sergilememeye dikkat etmelisin. Gece saatlerinde internet üzerinden görüşeceğin kişilerle ilgili temkinli olmalısın, aldanmalara açık olacağın saatler.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

İş yerinde azimli ve yoğun çalışmalarınla üstlerinin gözüne girmeyi başaracaksın. Bugün eline alacağın her işte dikkatin ve detaycılığın sayesinde şirketini büyük bir sıkıntıdan son anda kurtarabilirsin. Ancak herkesten aynı özeni beklememelisin. Etrafındakilerin rahat tavırları seni sinirlendiriyor. Saat 23:00 etkin olacak Ay Neptün karşıtlığının etkisiyle ev ve iş hayatının sorunlarından uzaklaşmak isteyeceksin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Akademik konularla ilgili bir Oğlak burcuysan bugün belirli bir konuya odaklanmak ve detaylı bir çalışma yapmak için çok uygun. Üretken olacağın bir gündesin. Hukuksal konularla ilgili meselelerde endişelerin olabilir. Kendini çok fazla sıkmamaya çalış. Gece saatlerinde dalgınlıkların olabilir. Uyumak bazen en güzel ilaçtır.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Vergiler, harcamalar, krediler, hepsini bugün ele alıp bir düzene sokmaya kararlısın. Parasal konularda endişelerinin çok artacağı bir gün. Endişelerin ise daha çok partnerinin harcamalar konusunda ipin ucunu kaçırmasından kaynaklandığını düşünüyorsun. Onunla bu konuda konuşurken sakinliğini koruman sizi sonuca götürebilir. Gece saatlerinde ise sorunlarından kaçma eğilimindesin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 24 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNÜ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün Ay tüm karşıt burcun Başakta ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde çok eleştirel olmamaya çalışmalısın. İlişkinde yaşadığın sorunlar nedeniyle sinirli davranışlar gösterme eğilimindesin. Partnerinden beklediğin değişimleri somut olarak görmek istiyorsun. Her türlü detaya takılırken bulabilirsin kendini. Kandırılmalara açık olacağın saatler olduğu için akşam saatlerinde verilen sözlere pek itimat etmemende fayda var.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com