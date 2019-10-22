Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba! Astrolog Ceylin Çelebi yazıyor

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gün içinde çocukların ile birlikte kuracağın iyi ilişkiler seni de onları da mutlu ediyor. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman neticelendirmekte zorlanacağın için daha iyi olacaktır. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay Başak burcuna geçiyor ve çeşitli rahatsızlıklarınla ilgili endişeye kapılmanı sağlayabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ebeveynlerin ve yuvan ile ilgili konular günün genelinde odak noktanda olacak. Bugün onların desteğini alacaksın. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman daha iyi olacaktır. Akşam saatlerinde Ay burç değiştiriyor ve Başak burcuna geçiyor. Endişeli ruh halinle çocuklarını bunaltmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

İletişimde sıcak ve sevecen halinle yakın çevren tarafından sevilen bir kişisin. Bugün iletişimin daha da yoğun olacağı bir gün olacak. Çevrenle iyi ilişkiler içindesin. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamamaya özen göster. Sonrasında burç değiştirecek olan Ay seni ebeveynlerine karşı eleştirel davranmaya itebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ay Aslan burcunda güne başlıyorsun. Parasal konularla ilgili uğraşların gün boyunca seni meşgul edecek. Harcamalarınla ilgili kontrolü ele almak isteyebilirsin. Saat 12:14 ile 22:30 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatler arasında yeni bir projeye başlamamanda fayda var. Elinde kalan işleri tamamlamaya çalışmak akıllıca olacaktır. Bugün ebeveynlerinle güzel ilişkiler içindesin. Yaşadığın alan ile ilgili faaliyetlerinde onlarında desteklerini alacaksın.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Bugün Ay 22:30’a kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Saçlarını kestirmek ve kişisel bakımını yaptırmak için hala vaktin var. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman neticelendirmekte zorlanacağın için daha iyi olacaktır. Akşam saatlerinde burç değiştirecek olan Ay parasal konularda endişelenmene sebep olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Güne zor başlayıp hızlı bitireceksin. Her ne kadar günün büyük çoğunluğunu kendi başına geçirecek olsan da özellikle akşam saatlerinde çevrenle iyi ilişkiler içindesin. Psikolojik anlamda kendini de akşam saatlerine doğru daha iyi hissedeceksin. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında elinde kalan işleri tamamlaman çok daha iyi olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sosyal çevren ve arkadaşlarınla olan dostluk ilişkilerin oldukça dengeli ilerliyor bugün. İş ile ilgili aldığın projelerde kendine olan güvenin sayesinde çok daha başarılı olacaksın. Ancak 12:14 ile 22:30 arasında yeni bir işe başlamamaya özen göster çünkü Ay bu saatler arasında boşlukta olacak. Akşam saatlerine yalnız kalmak isteyebilir, battaniyeni alıp TV karşısına çekilebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

İş yerinde merkezde olma isteğin ön planda. İsteklerini diretebilirsin. Akşam saatlerinde daha rahat ilişkiler söz konusu, enerjiler daha kolay akıyor olacak. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman neticelendirmekte zorlanacağın için daha iyi olacaktır. Bugün Güneş senin burcuna geçiyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gündüz saatlerinde yurtdışı ve yabancılar ile ilgili konularda koşturman gereken durumlar olabilir. Ticaretle uğraşıyorsan rekabet içerisinde olmak istemeyecek, kendi yağımla kavrulurum modunda olacaksın daha çok. Saat 12:14 ile 22:30 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından elinde kalan işleri halletmen daha doğru olacaktır. Akşam saatlerinde annenle ilgili konularda endişelenebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Vergiler, ödemeler, harcamalar gün içinde seni yoracak olabilir. Yurtdışı ya da akademik konularla ile ilgili evraklarını düzenlemek için akşam 22:30 sonrası çok daha uygun. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman neticelendirmekte zorlanacağın için daha iyi olacaktır. Akşama doğru olan saatlerde sosyal çevrenden göreceğin destekler seni mutlu edecek.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ay günün büyük çoğunluğunda Aslan burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde buyurgan tavırlarını abartmamaya çalışmalısın. Ay saat 12:14 ile 22:30 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni başlayacağın işleri neticelendirmekte zorlanabilirsin. Akşama doğru olan vakitlerde eşinden ve eşinin yakın çevresinden göreceğin desteklerle kendini iyi hissedebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Günün büyük çoğunluğunda iş yerindeki sorumluluklarını ve günlük işleri yerine getirmeye çalışarak geçirebilirsin. Saat 12:14 ile 22:30 arasında Ay boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir işe başlamaman neticelendirmekte zorlanacağın için daha iyi olacaktır. Sonrasında Ay karşıt burcun olan Başak burcuna geçiyor. Partnerine daha çok odaklanacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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