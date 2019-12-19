Günlük burç yorumları! 20 Aralık 2019 Cuma yorumları

20 Aralık 2019 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün boyunca karşıt burcun olan Terazi’de ilerliyor olacak. Kendinden çok partnerine odaklanacağın bir gün olabilir. Merkür Neptün arasında bir kare açı meydana gelecek. Bu açının etkisiyle kafa karışıklıkları yaşayabilir, hayal kırıklıklarına uğrayabilirsin. Bu akşam partnerinle seni endişelendirebilecek konuşmalar yapabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Düşüncelerinde bugün dalgın olacağın, bazı konularda kuruntular yapacağın bir gün olabilir. Yönetici gezegenin Venüs bugün Kova burcuna geçiyor. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmen bir gündesin. Özellikle bel bölgen ile ilgili rahatsızlıklar bugünlerde baş gösterebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün kişisel bakımına zaman ayırabilir, kendinle ilgilenmek isteyebilirsin. Partnerlik arayışındaysan bugün gökyüzünün enerjileri senin hayal kırıklığına uğramana sebep oluyor. Aldatıcı ve gerçeği yansıtmayacak kişiler karşına çıkabilir. Dikkatli olmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aile içerisinde huzurlu bir ortam, dengeli ilişkiler kurma isteğin var. Ancak bugün onların sağlanması pek kolay olmayabilir. Aslı astarı olmayan konular nedeniyle gereksiz endişelere kapılabilirsin. Bunlar daha çok yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Annen ile aranda çıkacak bir tartışma canını sıkıyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Saçlarına bakım yaptırmak ya da genel anlamda kişisel bakımınla ilgilenmek için fevkalade uygun bir gün. Ancak bildiğin yerlere gitmekten şaşmamalısın. Gökyüzü enerjileri kandırılmalara karşı temkinli olunması konusunda uyarı veriyor. Bu akşam bazı konularda kendini yetersiz hissedebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay bugün Terazi burcunda ve para evinde ilerliyor. Saç bakımı ya da estetik gibi şeyler için bugün masraf yapabilirsin. Kredi kartı ya da banka kartı bilgilerini paylaşmamalı, banka işlerini gizlilikle yürütmelisin. İkili ilişkilerinle ilgili hayal kırıklıkları yaşaman söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Uyumlu olmak ve diplomatik davranma eğilimindesin. Yönetici gezegenin Venüs bugün bir hava grubu olan Kova burcuna geçiyor. Artık ilişkilerinde mantık çok daha fazla ön planda olacaktır. Bugün sezgilerin çok kuvvetli olabilir. Çok yönlü taraflarını öne çıkartacağın işler söz konusu olacak gözüküyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İçten içe herkesi memnun etmeye çalışabilirsin. Kimsenin kalbinin kırılmasını istemiyorsun. İçe dönük olmanı sağlayacak enerjiler var. Aslında olmayan şeyleri kafanda büyütüyor olabilirsin. Akşam saatlerinde duygularını daha da bastırman depresif hissetmene sebep olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İlişkilerinde ve özellikle de sosyal ilişkilerinde uyum yaratmak ihtiyacında olabilirsin. Bugün hayallere dalabilir, gerçekliklerden uzaklaşmak isteyebilirsin. Haftanın son günü olması sebebiyle hafta sonu için şimdiden planlar yapmaya başlıyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

İşlerini ilgilendiren konularda uyumu sağlamak üzere harekete geçiyor olacaksın. İki kişi arasında uzlaşma sağlamanı gerektirecek konular söz konusu olabilir. Kurnaz kişilere karşı dikkatli olmanda fayda var. Akşam saatlerinde bazı fobilerin tekrar su yüzüne çıkacak gözüküyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Yurtdışı ve yabancılar ile iyi ilişkiler içerisindesin. Bugün kişisel bakımını yaptırmak adına uygun enerjiler var. Altıncı hissin çok açık olabilir. Ancak akşam üzerine yıkılan sorumlulukların altında adeta ezildiğini düşünecek ve kendini çok yorgun hissedeceksin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Uyumlu olmak ve uzlaşma sağlamak adına pozitif bir duygu durumunda olabilirsin. İş yerinde veya dışarıda alacak verecek ilişkisi içerisinde olduğun kişilere karşı temkinli olmalısın. Gerçek yüzlerini göremediğin için seni kandırmalarına maruz kalabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram hesabı: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com