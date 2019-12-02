Günlük burç yorumları 2 Aralık 2019 Pazartesi günü yorumu

2 Aralık 2019 Pazartesi günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün eleştirilere karşı fazla hassas olabilirsin. Arkadaş çevrenle olan ilişkilerinde huzursuzluk ve gerginliklere yol açacak konular içerisinde kalıyorsun. Saat 15:27 sonrasında Ay boşlukta seyredecek ve bir sonraki gün saat 10:10’a kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek. Bu zaman zarfında konulara odaklanmakta zorlanabilirsin. Bugün ayrıca hedeflerin konusunda fazla iddialı ve gayretlisin.

BOĞA BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

İş yerinde ekip çalışmalarına uygun olacağın bir gün olacaktır ancak Ay Merkür karesinin etkin olacağı öğleden sonraki saatlerde iletişimine dikkat etmelisin. Yanlış anlamalar nedeniyle problemler çıkabilir. İkili ilişkilerinde sorunları gereksizce büyütebilirsin ya da karşı tarafın bu tarz durumları ortamın gerilmesine neden olabilir. Saat 15:27 sonrasında bir sonraki günün saat 10:10’a kadar Ay boşlukta seyredecek.

İKİZLER BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Hukuksal konularla ilgileneceğin, organizasyon konularının önemli olacağı bir gün. Özellikle günün ikinci yarısında çevrendeki kişilerle olan iletişiminde dikkatli olmalısın. Sinirli ve biraz alıngan davranabilirsin. Karar vermeni gerektirecek süreçlerde kararsız bir tutum geliştirebilirsin. Bugün Ay öğleden sonra boşlukta seyredeceğinden yeni bir işe başlamaman daha doğru olacaktır. Konulara odaklanmakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Günün çoğunda ödemeler, krediler, borçlar ile ilgili meseleleri halledebilirsin. İşlerini daha çok sabah saatlerinde halletmelisin. Çünkü Ay Merkür karesinin kesinleşeceği öğleden sonrasında dalgınlıklar yaşamaya yatkın olabilirsin. Aynı zamanda öğleden sonra Ay’da boşlukta olacağından yapacağın işler havada kalabilir, bu nedenle daha çok elindeki işleri bitirmeye odaklanman da faydalı olacaktır.

ASLAN BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Partnerinle yaşadığın sorunla alakalı olarak bugün yaratıcı çözümler getirebileceksin. İyimserliğini ve akılcılığını korumaya çalışmalısın. Günün öğleden sonraki vakitlerinde duygusal anlamda huzursuz ve sinirli bir tutum içine girebilirsin. Özellikle ikili ilişkilerinde eleştirilere karşı fazla hassas olabilirsin. Karşılıklı ilişkilerinde bu durumunu örtbas edip iş birliği yapmaya odaklanabilirsen başarılı konulara adım atabiliyorsun.

BAŞAK BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sağlığına ekstra özen göstermen gereken bir gündesin. Hem ayaklarınla ilgili birtakım rahatsızlıklar yaşayabilir hem de sinirsel anlamda fazla gergin olabilirsin. Ofis ortamında veya yanında çalışanlarla olan ilişkilerinde daha duyarlı davranman gerekebilir. Farkına varmadan yapacağın patavatsızlıklarla onların kalbini kırabilirsin. Elinde kalan işleri düzenlemek için öğleden sonrası gayet uygun zira bugün Ay öğleden sonrasında ve ertesi gün sabah saatlerine kadar boşlukta seyredecek.

TERAZİ BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bireysel çalışmaların önem kazanıyor. Yaratıcılığının ön planda olacağı bugünü günün ilk yarısında değerlendirmende fayda var. Sonrasında aktive olacak olan açılar değişken ve kararsız enerjiler veriyor olacak. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığın konulara odaklanabilirsin. Hobilerinle ilgili bir şeyler yapmak sana iyi gelebilir. Böylece pazartesi sendromunu da ortadan kaldırabilirsin.

AKREP BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Gününü evde geçirmek sana iyi gelecektir. Evde vereceğin organizasyonlar, arkadaşlarını çaya davet etmek iyi bir fikir olabilir. Ay Merkür karesinin etkin olacağı öğleden sonrasında başkalarının hayatları hakkında konuşmak için fazla isteklisin. Fakat dikkat etmen gereken şey ise karşı tarafa bir eleştiri yöneltmemeye çalışmalısın. Yanlış anlaşmalar, alınganlıklar olabilir. Ayrıca bugün çevrendekilerle iş birliği yapmak içinde gayet uygun etkiler var.

YAY BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Yeni fikirler öğrenmek, ufkunu genişletmek için çok uygun bir gün. Bugün Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor olacak. Jüpiter Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçecek. Ay Merkür karesinin etkisiyle bazı konularda karar vermekte zorlanabilirsin. Kararlarını ertelemende, üzerine yatıp düşünmende fayda var. Öğleden sonra Ay boşlukta seyredecek. Keyif alacağın şeylere odaklanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Parasal meselelerde orijinal fikirlerin hayat kurtarabilir. Yatırımlarını hangi yönde yapman gerektiğini biliyorsun. Gayretlerin çabasını veriyor ve parasal konularda hedeflerine ulaşıyorsun. Ay Kova burcunda ilerlerken ihtiyacı olanlara da elini uzatmaktan çekinmeyeceksin. Banka prosedürlerini, eft işlemlerini günün ilk yarısında halletmen daha iyi olur. Sonrasında Merkür’ün Ay ile zorlu açısı işlerini aksatabilir.

KOVA BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay bugün senin burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak. Bilinçaltındaki yoğunluk nedeniyle sen daha elini bir işe atmadan seni yoruyor olduğunu hissedeceksin. İşlerini günün ilk yarısında halletmen ve ikinci yarısında dinlenmen çok daha iyi olacaktır. Ay zaten öğleden sonra boşlukta olacağından kalan işleri tamamlamak için çok daha uygun olabilir. Sinirsel anlamda gergin olacağından bugünü daha ziyade kendi başına geçirmende fayda var. Hassas bir günündesin.

BALIK BURÇLARI 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

İç sesine daha çok odaklanacağın, yeni şeyler öğreneceğin kitaplar okumaktan keyif alacağın bir gündesin. Sosyal çevrenin görüşelim baskısından sıyrılıp bugün izole kalmaya başarabilirsin, yaratıcılığını kullanmalısın. Sana fayda getirecek işlerini günün ilk yarısında halledebilirsin. Saat 15:27 sonrasında Ay boşlukta seyredecek ve bir sonraki gün saat 10:10’a kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek. Bu zaman zarfında konulara odaklanmakta zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com