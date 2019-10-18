Günlük burç yorumları 19 Ekim 2019 cumartesi!

Günlük burç yorumlarında 19 Ekim 2019 cumartesi yorumları merak ediliyor. Burç yorumlarında verilen mesajlar astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar için önem taşıyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler yaşanacağı burç yorumlarında belli oluyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Muhteşem bir şeyler yaşayacağınızdan çok eminsiniz, ama bu ilişkiyi başlatmak için yaptığınız hesaplarda baştan sona zarar var. İyi düşünüp doğru karar vermek zorundasınız.

İş yaşamınızda uzun bir zamandan sonra nihayet huzur var. Karmaşık bazı ilişkilerden kendinizi sıyırdınız. Bu daha randımanlı bir çalışma içine girmenize, değerinizin anlaşılmasına neden oldu.

BAŞAK BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Bu ilişkiye başlayacağınıza dair bir belirti görünmüyor. Cesaretsizsiniz. Bu kadarlık bir heyecanla yetinmek zorunda kalacaksınız. Oysa karşı taraf buna çok hazırlıklıydı.

Büyük bir efor gösterip işi vaktinden önce bitirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü elinizdeki işle kendi kendinizi de sınamış olacaksınız. Yakında iş hayatınızda sevineceğiniz gelişmeler olabilir.

AKREP BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Terkedilmişlik ve sonradan değerini anladığınız birinin kaybı duygularını birlikte yaşıyorsunuz. Ama bunun artık kapanmış bir sayfa olduğunu kabullenmek zorundasınız.

Eğer becerebilirseniz, bugünlerde izin yapmanızın tam zamanı. Kendinizi toplamanız gerekiyor. Gecikmiş bir haberiniz yakında size ulaşacak. İşlerinizi geliştirecek olan bu haberle bira da olsa neşeleneceksiniz.

YAY BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Onu çok çabuk özlediniz. Bu kısa özlem sizi ona daha da bağladı. Bu fırsattan yararlanıp ilişkinizi sorgulayabilir, bazı ufak tefek hatalarınızı daha objektif görebilirsiniz.

İşlerinizi yoluna koymada size yardımcı olan çok ciddi bir dayanağınız var. O insanın kıymetini biliyor olmanız yetmiyor, onu sürekli sizi düşünmekten bir an evvel kurtarmanız gerekiyor.

KOVA BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

İlişkiniz biraz canlılığını yitirmiş de olsa, yine de doyum içindesiniz. Birbirinizde bulmuş olduğunuz değerleri yeterli görüyor, başkalarında kolay, kolay bulamayacağınızı düşünüyorsunuz.

Sabır gösterebilirseniz, umutlu olmadığınız bir işte başarı elde edebileceksiniz. İş ilişkilerinde kurduğunuz dostluklardan genellikle zarar görmek, sizi daha mesafeli bir insan haline getiriyor.

TERAZİ BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Bu konuda, birlikte çalıştığınız arkadaşınızdan eğitim almanızda yarar var. Sizin kadar eli açık biri olmasına karşın, sizin kadar parasızlık çekmemesindeki sırrı araştırmanız gerekiyor.

Özgüvenlisiniz. Sınırınızı biliyorsunuz. Sizi aşan şeylerden geri durmayı biliyorsunuz. Ama çok yakınınızdaki biri, bunu kendine hayranlık derecesinde geliştirmiş. Onun yanılgılarına ortak olmaktan sakınmalısınız.

ASLAN BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Garip duygular içindesiniz. Biliyorsunuz, izin verdiğiniz anda aşka dönüşecek. Ama bu izni vermeyi asla düşünmüyorsunuz. O kadar ilkesiz biri olamayacağınızı biliyorsunuz.

İşinizi geliştireceksiniz, ama elinizi kolunuzu bağlayan engeller var. Bu engelleri kolayca aşamıyorsunuz. İki gün içinde bir ziyaretçiniz olacak. Onunla birlikte bazı çıkışlar arayacaksınız.

BALIK BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Para konusunda bir ürkeklik gelişti sizde. Bunda geçenlerde karşılaştığınız bir dost istismarının payı olabilir. Uzak bir kentte bir satış işiniz var, ama yeterince ilgilenmiyorsunuz.

Para işlerinde küçük düşünüyorsunuz. Çok ufak kayıplarınızla yatağa düşüyor, fakat çevrenizde gezinen büyük bir paranın peşine düşmüyorsunuz.

OĞLAK BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Aşk ilişkilerinde geçici kırgınlıklar olabileceğini biliyorsunuz, ama bu kadar yakın olduğunuz bin insan tarafından tavır alınmaya, küskün davranılmaya tahammül edemiyorsunuz.

İşlerin bu kadar çabuk yoluna gireceğini hiç sanmıyordunuz. İş ilişkilerinizde kurmak için çok uğraştığınız dayanışmanın bunda çok payı var. Rehavete kapılmayıp yine de işleri sıkı tutmanız gerekiyor.

İKİZLER BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Bugün geleceğinize yönelik kaygılar taşımanız söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insanla aranızdaki iletişimlerde kopukluk olabilir. Önümüzdeki günlerde kendinizi duygusal açıdan rahatlamış hissedeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Detaylarla uğraşmak canınızı sıksa da bugün ayrıntılara biraz daha özen göstermeye çalışacaksınız.

BOĞA BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Onunla bir şeyler yaşama isteğinizi zor dizginliyorsunuz. Bu ilişkiye başlayacağınıza dair bir belirti görünmüyor. Bu kadarlık bir heyecanla yetinmek zorunda kalacaksınız.

Yakında iş hayatınızda sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Elinizdeki bıktırıcı işte bu kadar istikrar göstereceğinizi kimse tahmin etmiyordu. Bunu bildiğiniz için büyük bir efor gösterip işi vaktinden önce bitirmeye çalışıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Birbirinize zorlama yapmıyor, özel zevklerinizi eskisi gibi paylaşma zorunluluğu getirmiyorsunuz. Uzun süredir yaşadığınız ilişki, ömrünü iki tarafında akıllıca davranmasına borçlu.

Problemli bir ilişkinize bir süre daha katlanmak zorundasınız. Bu kişi, sizin iş yaşamı dışındaki huzurunu da olumsuz etkiliyor. Onunla daha mesafeli ama daha medeni bir ilişki kurma çabanız sonuç vermiyor.