Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Cuma

17 Ocak 2020 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün saat 21:20’ye kadar Terazi burcunda ilerleyen Ay sonrasında Akrep burcuna geçiş yapıyor olacak. İkili ilişkilerinde günün büyük çoğunluğunda zorlayıcı durumlar olabilir. Düşünmeden konuşman karşındakini incitebilir. Dikkatli olmalısın.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

İşyerindeki arkadaşlarınla ilişkilerinde sorunlar baş gösterebilir bugün. Yapılması gereken işler konusunda fazla baskıcı bir tutum gösterebilirsin. Ay bugün saat 15:58 ile 21:20 arasında boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamalısın.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Âşık olduğun kişiyi fazla sahipleniyor olman birtakım sorunlara sebep olabilir. Kişisel bakımınla ilgili konularla ilgilenmek için günün ilk yarısını kullanabilirsin. Bugün alacağın bir haber seni parasal konularda biraz endişelendirebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Eşinin baskılarından bıkmış olabilirsin. Sürekli kısıtlanıyor olmak seni rahatsız ediyorsa bunu onunla açık açık konuşmanda fayda var. Ancak bu konuşmayı yapmak için bugün uygun değil. Akşam saatlerinde çocuklarınla ilgili konular çok daha önemli hale gelecek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Etrafındakilerle iletişimin her ne kadar uyumlu olsa da zorlayıcı koşullar söz konusu olabilir. Yakın çevrendeki kişilerin kavgası seni de huzursuz edebilir. Bugün genel hayat akışında birtakım değişiklikler yapmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Terazi burcunda ilerleyen Ay akşam saat 21:20 sonrasında Akrep burcuna geçecek. Parasal konularda üzerinde aşırı baskı hissedebilirsin. Annenle harcamalarınla ilgili konularda tartışabilir ve kendini kısıtlanıyor gibi hissedebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün senin burcunda güne başlıyoruz. Saat 21:20 sonrasında ise Ay Akrep burcuna geçecek. Bugün kendini geliştirebileceğin konulara odaklanabilir ve yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Ailenden bu konularda destek almakta zorlanabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün saat 21:20 sonrasında senin burcuna geçecek. Ancak 15:58 ile 21:20 arasında boşlukta olacağından daha çok keyif alacağın aktivitelerle meşgul olmanda fayda var. Gizemli, sırlı konular bugün senin ilgini daha çok çekebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarınla ilgili konularda olacak bugün aklın. Parasal konularda başkalarına bağımlı olman canını biraz sıkabilir. Duygusal anlamda gergin olman ailene de yansıyacaktır. Saat 21:20 sonrasında Ay burç değiştirip Akrep burcuna geçecek.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Depresif duygular içerisinde olabilirsin gün boyunca. Duygusal anlamda kargaşalara açıksın. Bazı konularda karşındakiyle konuşurken yanlış anlaşıldığını hissediyor olabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelecek.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

İşinle ilgili konular bugün akşam saatlerinde kafanı çok fazla meşgul edebilir. Kararsız kaldığın konular var. Aklında eski meselelerle ilgili durumlar olduğundan her şeye ön yargılı yaklaşıyor olabilirsin. Ay bugün saat 15:58 ile 21:20 arasında boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamalısın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın yolculuklarınla ilgili endişelerin söz konusu olabilir. Ancak bugün Ay son dördün fazında ilerlediği için konular netleşecektir. Aile ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Kendini geri çekmen gereken durumlar var.