Günlük burç yorumları! 17 Aralık 2019 Salı yorumları

17 Aralık 2019 Salı günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Bugün oldukça enerjik bir yapıdasın. Sürekli bir şeylerle meşgul olabilirsin. Ancak gün boyunca duygusal karmaşalara açık olacaksın. Ay saat 18:57 sonrasında boşlukta olacağından bu saatten sonra yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Aile temalarının ön planda olacağı bir gün. Ancak öğle saatlerinde sorumluluklarını abartıp kendinden çok fazla verici davranabilirsin. Bugünün akşamında aşırı hassaslaşabilir ve endişeli bir ruh haline bürünebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugün çevrendeki kişileri koruyup kollama ihtiyacında olabilirsin. Özellikle parasal destekler vermekten çekinmiyorsun. Bazı konuları kafanda fazla takıntı haline getirebilir, kendi kendine umutsuzluğa düşebilirsin. Daha pozitif bakmaya çalışmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün Ay senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Eskiye olan özlemin hayli artabilir. Ruhsal anlamda seni çok fazla etkileyecek rüyalar görmen ve neredeyse gün boyunca etkisinde kalman olası gözüküyor. Akşama doğru ise Ay Venüs karşıt açısının etkisiyle bu duyarlılığın daha da artıyor olacak.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

İç dünyana fazlaca yöneleceğin, yalnız başına kalmak isteyeceğin bir gün. Sana iyi gelecek, ebru ya da resim yaratıcı çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Ay Plüton karşıt açısının etkin olacağı akşam üstünde duygusal patlamalar yaşayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugün önsezilerin oldukça güçlü ve sanatsal yaratıcılığın hayli yüksek. İçsel anlamda çok kolay enerjiler barındırmıyorsun ancak arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelebilir. Ay Satürn karşıtlığının etkisiyle aşk hayatında biraz fazla çekingen davranabilirsin. Bir konu aklına fena takılabilir. Ay saat 18:57 sonrasında boşlukta olacağından keyif aldığın konulara vakit ayırmanda fayda var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

İş yerindeki arkadaşlarınla bir aile gibi olmak, onların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek, yardımcı olmak isteyeceğin enerjiler var. Ay’ın Neptün ile yapacağı destekleyici açının da etkisiyle oldukça merhametli olabilirsin. Akşam saatlerinde ise hayatındaki önemli kadın figürleri ile sorunlar yaşaman olası gözüküyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Aile temalarının ön planda olacağı bugün eşinin ailesiyle görüşebilirsin. Samimi tarzınla herkesin gönlünü kazanıyorsun. Takım çalışmaları içinde uygun bir gündesin. Akşama doğru ise biraz zorlayıcı etkiler var. Özellikle saat 16:00 sonrasında evine çekilip yalnız kalmanda fayda var çünkü duygusal anlamda karmaşalar yaşaman olası gözüküyor.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Eşinden alacağın ve sana eskiyi hatırlatacak bir hediye bugün seni inanılmaz mutlu edebilir. Bugün çevrendekilere karşı adeta bir psikolog gibi sorunlarını dinleme eğiliminde olacaksın. Bugünün akşamında kadınlarla olan ilişkilerinde zorlanabilir, bazı konularda abartılı tepkiler verebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay bugün karşıt burcun olan Yengeç’te ilerlemeye devam ediyor. Anlayışlı ve nazik bir şekilde eşine yaklaşman onunda sana aynı şekilde karşılık vermesine neden oluyor. Günün ikinci yarısında fazla ciddi ve biraz depresif davranabilirsin. Aklına koyduklarını yapmak için çabalayacaksın. Ay saat 18:57 sonrasında boşlukta olacağından bu saatten sonra yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sağlığınla ilgili konular dikkat çekici. Özellikle göğüs bölgenle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir. Bugün insanlardan uzak durmayı tercih edebilirsin. Depresif ruh halin öğleden sonra daha da artabilir. Günün ikinci yarısında annen ya da ailendeki yaşça büyük önemli bir kadın figürüyle olan çatışmaların söz konusu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Çocuklarına vakit ayırmak, kendini onlara adamak isteyeceğin bir gün. Oldukça fedakâr davranıyorsun. Uzlaşmacı yanınla çocuklarının arasındaki problemleri de halledebileceksin. Bugünün akşamında etki altında kalmaya yatkın olabilirsin. Duygularına çabuk yenilebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com