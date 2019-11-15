Günlük burç yorumları 16 Kasım 2019 Cumartesi

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 16 Kasım 2019 Cumartesi günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bugün Yengeç burcunda ilerliyor. Aile temalarının, eskiye olan özlem duygularının çok artacağı enerjiler söz konusu olacaktır. Ailenle birlikte vakit geçirmek için güzel bir gün. Aynı zamanda sıradışı keyiflerine de vakit ayırmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde sosyal ortamlar çok daha fazla ilgini çekebilir.

BOĞA BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Kardeşlerin, kuzenlerinle birlikte olmak, onları koruyup kollamak isteyeceğin bir gün olabilir. Kendine has iletişim şeklinle ve farklı konularınla yakın çevrenin ilgilisini çekmeyi başarıyorsun. Günün genelinde aktif ve dinamik bir yapıdasın. Saat 19:00 civarında kesinleşecek olan Ay Merkür üçgen açısı ikili ilişkilerinde çok daha mantıklı kararlar almanı sağlıyor.

İKİZLER BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Parasal konularda endişeli bir ruh haline kapılabilir, elindeki kaynakları korumak isteyebilirsin. Günün genelinde kendi kendine kalmak, içe çekilmek isteyebilirsin. Günlük süreçlerini ilgilendiren konularda detaylara gereğinden fazla takılmak seni yoruyor olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor. Annelik etme içgüdünün çok artacağı bir gün. Çocuklarının üstüne fazla düşebilirsin. Bugün gireceğin bir ortamda farklı giyinen ve özgür ruhlu biriyle tanışabilirsin. Kendini güçlü ifade edebileceğin, sosyalleşmekten keyif alacağın bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Eskiye olan özleminin çok artacağı bugün biraz hüzünlü hissedebilirsin. Dışarıdan gayet dinamik ve aktif görünsen de içinde duygusal fırtınalar kopabilir. Duygularını çok yoğun yaşıyorsun. Evini, yaşadığın alanı ilgilendiren konularda akşam saatlerinde önemli ve yerinde bir karar vereceksin.

BAŞAK BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Duygusallığın ön plana çıkacağı bugün yardıma ihtiyaç duyan kişilere elini uzatmak, onu kollamak isteyebilirsin. Maceracı yanının yüksek olacağı bugün seni motive edecek bir tatil planlayabilirsin. Akşam saatlerinde duyguların ve mantığının uyum içinde seyredeceği huzurlu enerjiler hâkim.

TERAZİ BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay Yengeç burcunda ilerlerken annenle ilgili konularla meşgul olmak isteyebilirsin. Birlikte geçmiş günlerden söz etmek sizi mutlu edecektir. İlişkilerinde kırılgan olabilirsin. Bugün etkin olacak Ay Merkür üçgeni geçimini ilgilendiren konularda sağduyulu düşünmeni kolaylaştırıyor. Kendinden çok başkalarını da yoğun olarak düşündüğün bir gündesin.

AKREP BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Eşinle birlikte farklı, sadece size özel ve eskiyi yeniden canlandırabileceğiniz bir organizasyon yapmak için gayet uygun etkiler söz konusu bugün. Yurtdışı, uzak yerler ilgilinizi çekebileceği gibi yurtdışından gelen bir dostunuzu karşınızda görmek de sizleri aniden şaşırtabilir. Aklın ve duygularının aynı çizgide gideceği bugün dinamik enerjiler var.

YAY BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Kredi ve borçlarla ilgili endişelerinin artacağı, karamsarlığa kapılabileceğin bir gündesin. Ancak kafanı dağıtmak için farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Günlük rutinlerinin dışına çıkmak, kafana estiği gibi hareket etmek sana iyi gelecektir. Evcil hayvanların varsa özellikle akşam saatlerinde onlarla ilgilenmen gerekebilir.

OĞLAK BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün eşine ve çocuklarına vakit ayırmak isteyebilirsin. Hiç gitmediğiniz bir yere gitmek ikinize de iyi gelecektir. Genellikle sert bir yapın olsa da bugün anlaşması kolay bir insansın. Özellikle akşam saatlerine doğru çok daha sağduyulu davranıyorsun.

KOVA BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün sağlığınla ilgili konular ön plana çıkabilir. Özellikle mide ve göğüs bölgende problemler yaşayabilirsin. Son zamanlarda kendini çok fazla yoruyor ve strese giriyor olabilirsin. Bu sağlık problemlerini bir uyarı gibi kabul etmeli ve önlemini almalısın. Akşam saatlerinde kendini toparlayıp sosyalleşmek için kendini dışarı atmak isteyeceksin.

BALIK BURÇLARI 16 KASIM 2019 CUMARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Zaten duygusal yapıda olan sen Yengeç’in enerjileri ile daha da yoğun bir duygu seli içinde olabilir, ailenin ve çocuklarının yanında olmasını arzulayabilirsin. Günün erken saatlerinde yakın çevrenle ilgili sıradışı haberler alabilirsin. Mantıksal süreçlerinde çok daha istikrarlı olacağın bir akşam olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com