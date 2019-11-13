Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 14 Kasım 2019 Perşembe günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay 11:46’ya kadar boşlukta seyredecek ve sonrasında İkizler burcuna geçiyor. İletişim odaklı olacağın bir gündesin. Günün geri kalanında hesap kitap işlerine kafa yoracak, zihnini işinle ilgili ödemeler, alacaklar, verecekler, vergiler ile ilgili alana odaklayacaksın. Geçmişten gelen hesaplar da gündemini meşgul edebilir. Araştırmacı yapınla bir izini sürdüğün konularda önemli doneler elde edebilirsin.

BOĞA BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay bugün Boğa burcundan İkizler burcuna geçiyor. Saat 11:46’ya kadar Ay boşlukta seyredecek. İşinle ilgili konularda yüksek konsantrasyon sağlayabileceğin bir gündesin. Partnerinle ya da ortağınla birlikte geçmişten gelen konuları değerlendirip işinle ilgili sıkıntılı bir konuda mantıklı bir sonuca varabilirsiniz. Sözleşmeler düzenlemek adına girişimlerde bulunabilirsin ancak Merkür’ün Retro olduğunu aklından çıkarmamalısın.

İKİZLER BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Günün ilk yarısı Ay boşlukta seyredecek ve sonrasında senin burcuna geçiyor. Zihinsel enerjinin yüksek olacağı ve bolca iletişim kuracağın bir gündesin. Özellikle öğleden sonrasında gergin olabilirsin. Oldukça dikkatli ve hırslı bir şekilde günlük işlerini halledeceğin üretken bir gündesin. Gece saatlerine doğru gerginliğini atıyorsun ve çok daha sakin enerjilerle doluyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Günün ilk yarısında Ay boşlukta olacak. Bu saatlerde dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Öğleden sonrasında değişken enerjilerin etkin olacak gözüküyor. Çocuklarla birlikte zihinsel, entelektüel şeylerle uğraşmak için uygun bir günündesin. Başladığın bir konuda sonuna kadar gitmek için sabrın var. Aşk ilişkilerini ilgilendiren durumlar söz konusuysa başladığın işin peşini kolay kolay bırakmaya niyetin yok.

ASLAN BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Arkadaşlarınla iletişim halinde olmak istediğin bir gündesin. Günün ilk yarısını sana keyif verecek konularla geçirmen daha isabetli olacaktır. Haneni ilgilendiren geçmişte konuşulmuş birtakım konular üzerine odaklanabilirsin. Bu konu her neyse senin günlük yaşamını etkiliyor olabilir. Akşam saatlerinde yine yaşadığın alanı ilgilendiren konularda çok daha risk almaya yatkın davranabilirsin ve bazı kararları yürürlüğe sokmak isteyebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

İşinle ilgili konularda değişken enerjilerin söz konusu olacağı bir gündesin. Sabah saatlerinde işlerin odaklanmakta zorlanabilirsin. Eğitim ve iletişimle ilgili konularda konsantrasyonunu sağlamakta zorlanmıyorsun. Entelektüel kapasitenin artacağı bugünü eski kitapları ya da yayınları okumak ve araştırmak isteyerek geçirebilirsin. Gecenin ilerleyen saatlerinde geçmişte birliktelik yaşadığın birinden gelecek ya da onunla ilgili alacağın bir haber seni duygusallaştırabilir.

TERAZİ BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Öğleden sonraki zamanlarda hukuksal ya da akademik süreçlerinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Hareketli enerjilerin aktif olacağı bu alanda iletişimin yoğun akacağı gözüküyor. Parasal konularda mantıklı kararlar alıyorsun ve önemli girişimlerde bulunabilirsin. Risk alabilirsin. Merkür Retro olduğu için adımlarını sağlam atmaya özen göstermelisin. Değerlendirdiğin süreçleri ev halkıyla görüşmeyi, onlarında fikirlerini almayı ihmal etmesen iyi edersin.

AKREP BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 EKİM - 23 KASIM)

Sabah saatlerinde Ay boşlukta olacağından seni rahatlatacak aktivitelerle geçirebilirsin. Günün geri kalanında ödemelerinle ilgili huzursuz enerjilerin ön planda olacağı gözüküyor. Genel anlamda hırslı bir günündesin. Öncesinde başlattığın ve bir türlü tamamlayamadığın işlerini halletmek için harekete geçiyorsun. Akşam saatlerinde araştırmacı tarafın su yüzüne çıkıyor. Aklına takılan bir konuyu derinlemesine araştırmadan gözüne uyku girmeyecek.

YAY BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (24 KASIM - 22 ARALIK)

İkili ilişkilerinde iletişiminin hayli aktif olacağı bir gün. Saat 11:46’ya kadar Ay boşlukta olacak dolayısıyla bu saate kadar kendini çok yormadan ilerleyebilirsin. Bilinçaltın ya da rüyalarınla ilgili merakını cezbeden bir konuda derinlemesine bir araştırma yapabilirsin. Gecenin ilerleyin saatlerinde yaratıcılığın ve hassasiyetin artıyor. Zihnini meşgul eden eski konular tekrar önüne gelebilir.

OĞLAK BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (23 ARALIK - 20 OCAK)

Ay bugün saat 11:46’da İkizler burcuna geçiyor. Sağlığına özen göstermen gerekiyor. Ellerinle ilgili ya da sinirsel bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Girdiğin sosyal ortamlarda mantıklı konuşmaların ve ciddi tavırlarınla birilerinin ilgisini çekebilirsin. Hırslı ve risk almaya elverişli bir süreçtesin. Akşamın ilerleyen saatlerinde rahatlatıcı bir tavrın var.

KOVA BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün Ay 11:46’ya kadar boşlukta seyredecek ve sonrasında İkizler burcuna geçiyor. Özellikle çocuklarına birlikte iletişiminin yoğun olacağı bir gündesin. İşinle ilgili dikkat gerektiren konularda yeteneklisin. Cesur adımlar atmaya hevesli olduğun bir günde olabilirsin. Eskiden konulmuş birtakım konular bugün tekrar zihnini meşgul edebilir. Akşam saatlerinde enerjiler çok daha rahat akmaya başlayacak. Çok daha anlayışlı olacaksın.

BALIK BURÇLARI 14 KASIM 2019 PERŞEMBE (20 ŞUBAT - 20 MART)

Günün ilk yarısında Ay boşlukta olacak. Bu saatlerde kendini işine vermekte zorlanabilirsin. Sonrasında Ay İkizler burcuna geçiyor. Evini, haneni ilgilendiren konularda bilgi almak, vermek, iletişim halinde olmak gereken bir gün olabilir. Hukuksal süreçleri varsa dikkatli olmalısın. Başlattığın konunun peşini bırakmaya niyetin yok. Gece saatlerinde ilhamın artıyor. Sanatla uğraşıyorsan bu gece çalışmalar yapmak için en uygun zamanlar olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com