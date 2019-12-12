Günlük burç yorumları! 13 Aralık 2019 Cuma

13 Aralık 2019 Cuma günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (21 MART - 20 NİSAN)

Ay bu gece saat 02:23’te Yengeç burcuna geçti. İki gün boyunca aile temaları senin için çok daha ön planda olacak. Ay Jüpiter karşıt açısının etkisiyle taşkın duygular yaşayabilirsin. Öğleden sonra yaratıcı enerjilerin aktif oluyor ve işlerini halletmek için uygun bir zaman dilimine giriyorsun.

BOĞA BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Dün İkizler burcunda gerçekleşen Dolunaydan sonra bu gece Ay Yengeç burcuna geçiş yaptı. Yakın çevre akrabalarınla birlikte olmak, onları koruyup kollamak isteyebilirsin. Günlük rutininden çıkıp farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde sevdiklerinle yoğun görüşmeler yaşıyor olacaksın.

İKİZLER BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Dün senin burcunda gerçekleşen Dolunaydan sonra enerjiler Ay’ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte biraz değişiyor. Parasal konularda odaklanan zihnin çocukların için birikim yapma kararı almanı sağlayabilir. Ölçüsüz bir sevgi seline boğabilirsin çocuklarını. Günün ikinci yarısında taşkın enerjini manevi konulara odaklıyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Ay bu gece İkizler burcundan çıkıp senin burcuna geçiş yaptı. Çevrendekileri koruyup kollama ihtiyacın daha da artabilir. İştahın çok fazla artabilir. Geleceğini ilgilendiren konularda bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Birikimlerini nasıl değerlendireceğini düşünebilir ve bu konuda gereksiz endişelere kapılabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Yengeç burcunda ilerleyen Ay çok net olmayan bir duygusal ruh haline sokabilir seni ve iç dünyana yönelebilirsin. Sıradışı konularla ilgilenmek ve ilgini çekecek kitaplar okumak için günün ilk yarısını değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde aşk hayatında çok yoğun enerjiler var.

BAŞAK BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün sabah saatlerinde arkadaşlarınla birlikte olabilir ve onlara karşı gereğinden fazla cömert davranabilirsin. Sezgilerinin oldukça yüksek olacağı bir sabah. Günün ikinci yarısında hümanist konulara eğileceksin. Çevrendekilere yardım etme arzun artabilir ve bu minvalde görüşmeler yapabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Dün İkizler burcunda gerçekleşen Dolunaydan sonra bugün enerjiler değişiyor. İşinle ilgili konulara odaklanıyorsun. Günün ilk yarısında aklına gelen dahiyane fikirler üst ve otorite figürlerinin çok hoşuna gidecek. Akşam ise özel hayatında güzel gelişmeler var. Belki sürpriz bir aşk kapını çalabilir.

AKREP BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (24 EKİM - 23 KASIM)

Uzak yerler ve yabancılar ile ilgili ev alanında ilerleyen Ay bu konuda birtakım kuruntular yapmana sebep olabilir. Yakın çevrendeki kadın akrabalarınla ya da kız kardeşinle ilgili konularda abartılı tepkiler verebilirsin. Mars Neptün olumlu açısının etkinleşeceği öğleden sonrasında manevi anlamda güçleniyorsun. Meditasyon yapabilirsin.

YAY BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (24 KASIM - 22 ARALIK)

Dün karşıt burcunda gerçekleşen Dolunayın etkileri henüz devam ederken enerjiler değişiyor. Para sıkıntılarınla ilgili endişelenebilir, borç almak üzere harekete geçebilirsin. Ancak bir yandan aşırı müsrif tutumunun farkında değilsin. Paranı farkına varmadan gereksiz yere çok harcıyorsun. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğun yardımı alabileceksin.

OĞLAK BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün daha çok ikili ilişkilerine odaklanacaksın. Partnerini korumak, kollamak isteyebilirsin. Ancak sabah saatlerinde bunu fazla abartman karşı tarafın tepkisiyle karşılaşmanı sağlayabilir. Günün ikinci yarısında Metafizik konulara olan ilgin artıyor.

KOVA BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Sağlığına dikkat etmen gereken bir gündesin. Özellikle göğüs bölgenle ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Günün ilk yarısında değişken enerjiler seni sarıyor olacak. Sezgilerin çok açık. İş arkadaşlarından marjinal olanlarla görüşmek isteyebilirsin. Coşkulu bir ruh hali içerisindesin.

BALIK BURÇLARI 13 ARALIK 2019 CUMA (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün biraz duygusal ve endişeli bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda özellikle çok hassaslaşabilir, hemen her şeyi bir eleştiri gibi algılayıp onları savunmaya geçebilirsin. Akşama doğru maneviyatın ve hissiyatın çok açık. Maneviyatını arttıracak çalışmalar yapabilir, dua edebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com