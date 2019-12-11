Günlük burç yorumları! 12 Aralık 2019 Perşembe

12 Aralık 2019 Perşembe günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün İkizler burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. İletişim ve seyahatler ile ilgili konularını etkileyecek olan bu Dolunay hukuksal ve akademik konularda süregelen konularının olgunlaştığını gösteriyor. Bu dönemde bolca seyahatlerin gündemde olabilir. Ancak Ay Neptün karesinin etkisiyle kafa karışıklıkları da yaşayabilirsin. Plansız hareket etmemeye özen göstermelisin.

BOĞA BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün meydana gelen Dolunay parasal kazanımlar alanında meydana geliyor. Dolunay öncesinde ortak kazanımlarını ilgilendiren konularda aldığın kararlar varsa şimdi bunlar kendini göstermeye başlıyor. Bu anlamda senin hanene para gelebileceği gibi senin de harcama yapman gereken konular gündemde olabilir. Ancak bu alanda şimdi yoğun bir hareketliliğinin olacağı aşikâr. Mantık dışı davranmamaya özen göstermelisin.

İKİZLER BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün senin burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. İkili ilişkilerinde, ortaklı alanlarında yeni bir oluşum sürecinde olan konularında, bir tamamlanma durumu söz konusu. Bu süreçte bu konularla ilgili olarak iletişimde bulunabilirsin. Aynı zamanda birtakım kararlarda vermeni gerektirecek durumlar söz konusu gözüküyor. Solunum ve sinir sistemin ile ilgili rahatsızlıklara karşı temkinli olmanda fayda var. Doğum günü 4 Mayıs ile 14 Mayıs arasında bir İkizler isen daha fazla etkisini hissedebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün saat 08:12’de İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay seni daha çok görünmeyen, gizlide kalmış olan alanda etkileyecek. İç sesine yönelebileceğin, bilinçaltında bazı konuların aydınlanacağı, görünür olacağı etkiler söz konusu. Bu süreçte daha dayanıklı olmaya özen göstermeli ve melankolik etkilerden uzak durmalısın.

ASLAN BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

İkizler burcunda bugün meydana gelecek olan Dolunayın etkisini daha çok süregelen projelerin ve sosyal çevre alanında yaşıyor olacaksın. Kişisel gayretlerini, hobilerini, aşk hayatını, çocuklarını ilgilendiren alanda almış olduğun kararlar şimdi görünür hale geliyor ve sonuçlarını vermeye başlıyor. Tarafsız kalmakta zorlanabileceğin konularında gündemde olacağı bugün verdiğin kararların arkasında durmalısın.

BAŞAK BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bugün İkizler burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatını etkileyecek olan Dolunay evin ve işinle ilgili konularda önemli süreçleri yapılandırmanı sağlıyor olacak. Ailen ve evini ilgilendiren konularda başlattıklarını şimdi kariyer hayatına da yansıtacak olabilir. İşinde değişiklikler meydana gelebilir. Doğum günü 7 Eylül ile 17 Eylül arasında bir Başak isen daha fazla etkisini hissedebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Bugün İkizler burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. Hukuksal konular, akademik konular ve yurtdışı seyahatlerini ilgilendiren konularını hedef alacak olan bu Dolunay özellikle bu alanlarda yoğun iletişimde olacağını ve birtakım değişikliklerin meydana geleceğini gösteriyor. Yakın çevre ve kardeşlerinle ilgili yakın zamanda başlattığın konulardaki işler artık görünür olacak. Kendine karşı dürüst olmalı, olmayacak işler için boşuna ümit beslememelisin.

AKREP BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 EKİM - 23 KASIM)

İkizler burcunda bugün meydana gelecek olan Dolunayın etkisini daha çok krediler ve borçlar alanında yaşıyorsun. Parasal konularda başlattığın süreçler şimdi tamamen ortaya çıkıyor ve kendini belli etmeye başlıyor. Bu süreçte bir kredi başvurusunda bulunabilir, ya da miraslar, nafakalar ile ilgili alanlarda önemli kişilerle iletişime geçebilirsin.

YAY BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bugün karşıt burcun İkizler’de önemli bir Dolunay meydana geliyor. Yeniay sürecinde kendinle ilgili almış olduğun kararlar şimdi ikili ilişkiler alanına yansıyacak ve olaylar tüm çıplaklığıyla görünür olacak. Bu alanda bazı değişikliklerde meydana gelebilir. Partnerinle yeniden bir araya gelebilir ya da tamamen kopabilirsiniz. Ay Neptün karesinin etkisiyle endişeli bir ruh haline bürünebilirsin. Doğum günü 6 Aralık ile 16 Aralık arasında dünyaya gelen bir Yay isen Dolunayın etkisini daha fazla hissedebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün İkizler burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. Sağlık ve çalışma koşullarını ilgilendiren alanı hedefine alıyor olacak. Sinirsel bozukluklar ve solunum yollarını ilgilendiren sorunlar bu süreçte daha fazla ortaya çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısın. İş süreçlerinde değişiklikler meydana gelebilir ve bu konularla ilgili daha fazla iletişimde olman gerekebilir.

KOVA BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün saat 08:12’de İkizler burcunda meydana gelecek olan Dolunay çocuklar ve aşk hayatını ilgilendiren alanda meydana geliyor. Sosyal çevrenle ilgili alanında başlattığın süreçler şimdi bireysel döngülerinde kendini göstermeye başlıyor. Çocuklarınla ilgili konularda önemli konular gündemde olabileceği gibi, bir yardım kuruluşunun iş birliğiyle yardıma ihtiyaç duyan çocuklar içinde iletişimde olacağın ve bir şeyler yapacağın bir süreçte olabilirsin. Yalnız bir Kova isen bu süreçte yeni bir aşka yelken açabilirsin.

BALIK BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün İkizler burcunda önemli bir Dolunay meydana geliyor. Ailenle ilgili konuları hedef alan bu Dolunay ile birlikte evinle ilgili değişiklikler meydana gelebilir. Ebeveynlerinle yaşayan biriysen yeni bir eve taşınabilirsin. Kariyer hayatını ilgilendiren konularda yeni başlattığın işlerin şimdi hanenin içinde etkinliğini hissettirmesine ve birtakım değişikliklere sebep olmasına neden olabilir. Seni yoracak bağımlılıklar geliştirmemeye özen göstermelisin. Doğum günü 4 Mart ile 14 Mart arasında dünyaya gelen bir Balık isen Dolunayın etkisini daha fazla hissedebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com