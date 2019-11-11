Günlük burç yorumları 11 Kasım 2019 Pazartesi (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 11 Kasım 2019 pazartesi günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 MART - 20 NİSAN)

Ay’ın boğa burcuna geçtiği bugün hem gözünü hem karnını doyuracak güzel bir yemeğe gereğinden fazla harcama yapabilirsin. Konfor isteğin artıyor. Sabahın erken saatlerinde sıra dışı bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Bugün kendine izin verip hem keyif verecek hem de özgürce gezebileceğin bir yerlere gitmek istiyorsun. İkna edici yönünün artacağı önümüzdeki dört günü iyi değerlendirmeye bak.

BOĞA BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Ay bu gece senin burcuna geçti. İştahını kontrol etmekte zorlanabileceğin, miskinliğinin artacağı birkaç gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde çok daha coşkulu, canlı ve farklı bir şeyler yapma arzusundasın. Saat tam 18:22’de dilek dilemeyi unutma, Merkür Güneş’in kalbinde olacak. Dilek dilemen için gayet uygun bir zaman dilimi.

İKİZLER BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Gününü evde miskin bir şekilde ve TV karşısında atıştırarak geçirmek isteyebilirsin. Bugün yönetici gezegenin Merkür saat tam 18:22’de Güneş’in kalbinde olacak. Sessizce bir alana geçip isteklerini, kalbinden geçenleri bir kâğıda yaz ya da çiz sonra da sakla o kâğıdı çünkü bu an da dileklerin kabul olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün Ay Boğa burcunda ilerlerken sende arkadaşlarınla yemekli organizasyonlar yapma isteği içinde olabilirsin. Yengeçler anaçlıklarıyla bilinirler, Ay Boğa’dayken yedirip içirme güdüleri de tetiklenir haliyle. Yarın kesinleşecek olan Mars Jüpiter destekleyici açısı bugün itibariyle evin ve çalışma ortamını ilgilendiren konularda üretken ve girişken olacağın üç, dört günlük sürece girmeni sağlıyor.

ASLAN BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün eşinin yakın çevresi veya kardeşleri ile ilgili konulara odaklanacağın ve biraz fevri davranacağın konular olabilir. Her şeyin iç yüzünü anlayabileceğin bu iki gün sezgisel yanın çok güçlü. Ay Mars karşıtlığının kesinleşeceği öğle sonrasında hayatındaki önemli bayan figürleri ile olan iletişimine dikkat etmelisin. Ay Saat 17:00 itibariyle boşlukta olacak. Keyifli şeylere vakit ayırabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

İşini ve geleceğini ilgilendiren konularda güven arayışının artacağı günlerdesin. Maddi konulara gereğinden fazla kafanı takabilirsin. Bazı belirsizlikler senin üzerinde stres yaratabilir. Sabah saatlerinde seni heyecanlandıracak sıra dışı konulara çekilebilirsin. Bugün Güneş ile Merkür kavuşum yapacaklar. Saat tam 18:22’de dilek dilemeyi unutma. Bakarsın kabul olur.

TERAZİ BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Krediler, borçlar, ödemelerle ilgili konulara odaklanacağın, maddi kaynaklarını korumaya çalışacağın günlerdesin. İstikrarlı tutumun düze çıkmanı kolaylaştıracak. Sabah saatlerinde çok daha coşkulu ve heyecanlı tavırlarınla dikkat çekiyorsun. İkna edici ve kararlı tavırlarının olacağı bugünlerde mücadelenle ilgili girişken olmanda fayda var.

AKREP BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün Merkür ve Güneş senin burcunda saat tam 18:22’de kavuşum yapıyorlar. Buna Merkür Güneş’in kalbinde diyoruz. Dilek dile, dua et, isteklerini yazarak ya da çizerek bir kâğıda aktar. Kabul olabilir unutma. Yarın kesinleşecek olan Mars Jüpiter etkileşimi bu dört gün boyunca parasal anlamda güzel fırsatlar yakalaman, üretken ve girişken olman için destekleyici etkiler sunuyor. Şansını güzel değerlendir.

YAY BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (24 KASIM - 22 ARALIK)

Çalışma ortamında huzur ve güven arayışında olduğun günlerdesin. Sabah saatlerinde özgürlüğüne daha da düşkün olacaksın. Özellikle çalışma koşullarını ilgilendiren konularda sıra dışı düşüncelerin ya da taleplerin herkesin ilgisini çekebilir. Mars Jüpiter destekleyici açısı bugün itibariyle sosyal çevreni ve seni ilgilendiren konularda üretken ve girişken olacağın üç, dört günlük bir sürece girmeni sağlıyor.

OĞLAK BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (23 ARALIK - 20 OCAK)

Çocuklarınla birlikte konforlu zamanlar geçirmek için uygun vakitlerdesin. Onları rahat ettirmek, maddi anlamda isteklerini sağlamak ama aynı zamanda kendi maddi kaynaklarını da korumak istiyorsun. Günün ilk yarısında çocuklarınla ya da aşk yaşadığın kişiyle heyecanlı ve macera dolu birkaç saat geçirmek isteyebilirsin. Bugün saat tam 18:22’ye saatini kur ve dilek dile çünkü Merkür Güneş’in kalbinde olacak ve duaların kabul olabilir.

KOVA BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Dünden rejime başlamaya niyetlendiysen bugün hiçte doğru bir gün değil, benden söylemesi. Hatta bugün evinde kalıp poğaça, börek, sarmalara yapmaya doğru heyecanla çekileceksin diyebilirim. Farklı, herkesin dikkatini çekecek tarifler deneyebilirsin. Evinde huzur arayışındasın aynı zamanda. Dört gün boyunca kararlı tarafın ağır basıyor.

BALIK BURÇLARI 11 KASIM 2019 PAZARTESİ (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugünlerde odağını yakın çevre ve kardeşlerine çeviriyorsun. Sabah saatlerinde coşkulu tavırlarınla onları şaşırtabilirsin. İşinle ilgili güzel fırsatlar ele geçirebileceğin ve üretken olacağın dört günlük bir sürece girdin. Bunu iyi değerlendirmeye bak. Merkür’ün güneşin kalbinde olacağı 18:22’yi kaçırma ve dilek dile. Unutma gerçek olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com