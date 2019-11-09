Günlük burç yorumları 10 Kasım 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 10 Kasım 2019 pazar günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Cesur, hareketli, sabırsız enerjiler altında olacağın bir gündesin. Eskiye dair konuları araştırmak, aklına takılanları çözüme kavuşturma isteği içindesin. Duygusal karmaşalara açık olabilirsin. Özellikle Ay Mars karşıtlığının kesinleşeceği öğleden sonrasında kadınlarla olan ilişkilerine dikkat etmelisin. Tartışmalardan uzak kalmak olayların yatışmasına kolaylık sağlayacaktır. Saat 17:00 itibari ile dinlenmeyi tercih etmelisin.

BOĞA BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Hızlı tepkiler vereceğin, endişelerinin zihnini meşgul edeceği bir gün olabilir. Eşinle birlikte öncesinde konuşulmuş konuları bugünlerde halletmek isteyebilirsin. Fazla talepkâr olmamaya çalış. Öğleden sonraki saatlerde sinirlerine hâkim olmakta zorlanabilirsin. Saat 17:00’den sonra boşlukta olacak olan Ay en son açısını Jüpiter ile yapıyor. Bu saat sonrasında enerjiler çok daha kolay akacaktır.

İKİZLER BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Düşünmeden hareket etmeye meyilli olacağın bir gündesin. Yönetici gezegenin Merkür’ün Retro olması günlük akış içerisinde aksaklıklar yaşamana sebep oluyor olabilir. Bugün özellikle geçmişe dair konular aklını meşgul edecek. Saat 17:00 itibari ile Ay boşlukta olacak. Keyif aldığın konularla ilgilenmen çok daha iyi olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Günün ilk yarısında hem Ay’ın Koç burcunda olması hem de olumsuz açıları nedeniyle hızlı ve öfkelisin diyebiliriz. Sabah uyandığında geçmişe ait konularla ilgili gördüğün etkileyici bir rüya seni derinden etkileyebilir. Duygusal anlamda kargaşalara açık olacağın bir gündesin. Saat 17:00 sonrasında hoşgörülü tarafın kendini hissettirecek ve çok daha iyi hissedeceksin.

ASLAN BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün eşinin yakın çevresi veya kardeşleri ile ilgili konulara odaklanacağın ve biraz fevri davranacağın konular olabilir. Her şeyin iç yüzünü anlayabileceğin bu iki gün sezgisel yanın çok güçlü. Ay Mars karşıtlığının kesinleşeceği öğle sonrasında hayatındaki önemli bayan figürleri ile olan iletişimine dikkat etmelisin. Ay Saat 17:00 itibariyle boşlukta olacak. Keyifli şeylere vakit ayırabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Gün içinde ödemelerini ilgilendiren konularda ani kararlar verebilirsin. Temkinli olmalısın. Bugün kesinleşecek Merkür Plüton açısı eski bir ilişkinle ilgili bir haber almanı, eskide kalmış bir konunun iç yüzünü anlamanı sağlayabilir. Bunun etkisinden birkaç gün çıkamayabilirsin. Akşama doğru olan vakitlerde ailenle samimi ilişkiler içinde olacaksın.

TERAZİ BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eşinle birlikte vakit içirmek, aklınıza estiği gibi dolaşmak isteyeceğin güzel bir pazar günü. Tadını çıkarmalısın. Sezgisel tarafının yüksek olacağı bir gündesin. Öğleden sonrasında kadınlarla olan ilişkilerine dikkat etmelisin. Bazı stresler oluşabilir. Bu akşamı sana kendini iyi hissettirecek aktivitelerle geçirmen daha iyi olacaktır.

AKREP BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (24 EKİM - 23 KASIM)

Kendini ortaya koymakta kararlı olduğun bir gündesin. İki gün boyunca araştırmacı gazeteci tarafın tavan yapıyor. Sezgilerin de çok kuvvetli olacak. Kafanı karıştıran konularla ilgili olarak öyle bir iz süreceksin ki bulduklarına sen bile şaşıracaksın. Akşama doğru duygusal anlamda karmaşık olabilir, sebepsiz yere sinirli ve huysuz davranabilirsin. Biraz alışverişe çıkmak sana iyi gelecektir.

YAY BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (24 KASIM - 22 ARALIK)

Zihnini meşgul eden geçmişe ait konuların iç yüzünü, seni etkileyen endişe ve korkularının sebeplerini anlamak istiyorsun. Okuduğun kitaplar, yaptığın içsel çalışmalar kendine verdiğin değeri arttırmana fayda sağlıyor. Gün içinde duygusal anlamda çatışmalar yaşayabilirsin ancak Ay boşluğa girmeden Jüpiter ile yapacağı son açı ailenle ve çocuklarınla birlikte mutlu ve uyumlu enerjiler veriyor.

OĞLAK BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (23 ARALIK - 20 OCAK)

İkna edici tarafının güçlü olduğu günlerdesin. Ailenle, ebeveynlerinle birlikte zaman geçirmek için güzel bir gün. Ancak isteklerin konusunda fazla ısrarcı olman onları bunaltabilir. Öğleden sonrasında huysuz enerjiler seni sarabilir ve bu ailenle aranda çatışmalara yol açabilir. Ancak akşam saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile yapacağı olumlu açı içsel anlamda huzura kavuşmanı sağlıyor.

KOVA BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Düşünmeden hareket edebileceğin, ani tepkilerini kontrol etmekte zorlanabileceğin bir sabah olabilir. Rüyanda gördüğün geçmişe dair meseleler seni derinden etkiliyor. Belki de bir şeylerin senin için önemsizleştiğini fark edeceksin. Akşam saatlerinde kadınlarla olan ilişkilerine dikkat etmelisin. Saat 17:00 sonrasında Ay Boşlukta olacak.

BALIK BURÇLARI 10 KASIM 2019 PAZAR (20 ŞUBAT - 20 MART)

Gün içinde huzursuz bir enerji seni sarabilir. Alışverişe çıkmak isteyebilir, düşünmeden para harcayabilirsin. Akşam üstüne doğru bu durum eşinle aranda krizler yaratacaktır. Akşam saatlerinde katılacağın bir davet sana çok iyi gelecek. Sezgilerinin yüksek olduğu günlerdesin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com