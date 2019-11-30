Günlük burç yorumları 1 Aralık 2019 Pazar günü yorumu

1 Aralık 2019 Pazar günü burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, sevgi ve sağlık konularında ne gibi değişimler yaşanacağı burç yorumlarında ortaya çıkıyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay Kova burcunda güne başlıyoruz. Sosyal çevrenle birlikte olmak, bir grubun içerisinde olup farklı bir şeyler yapmak için oldukça güzel bir gün. Günün ikinci yarısında kadınlarla olan ilişkilerinde zorlanabilirsin. Bugünün akşamında ailenden, ebeveynlerinden ihtiyaç duyduğun desteği alabileceğin olumlu etkiler var.

BOĞA BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Bugün Ay Kova burcunda olacak. Toplum önündeki duruşunda bireyselliğin ön planda. Sanatsal konulara olan ilginle entelektüel organizasyonlara katılabilirsin. Sabah erken saatlerde biraz tepkisel davranabilirsin. Bu durum günün orta bölümünde kadınlarla olan ilişkilerine de yansıyabilir, senden beklenen fedakarlıklara karşı farkında olmadan ani çıkışlar yapabilirsin. Ancak akşam saatlerinde çok daha dengeli enerjiler söz konusu gözüküyor.

İKİZLER BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Yurtdışı, uzak yerler ile ilgili tatil planları yapmak için gayet uygun bir gündesin. Kova burcunda olan Ay güzel sosyal ilişkiler içinde olman içinde destekleyici. Sabah erken saatlerde gelen ani haberlerle gerilebilirsin ancak Ay Güneş uyumlu açısının etkin olacağı akşam saatlerinde çok daha pozitif etkiler altında olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Sıradışı konulara olan ilgin artabilir bugün. Okült ve gizemli konularla ilgili araştırmalar yapmak isteyebilirsin. Aşırı bağımsız ve kaprisli bir tutum içinde olman partnerini kızdırabilir. Öğleden sonra ise tepkilerin, aranızdaki olaylarında gerilmesiyle kabalaşabilir. Karşı tarafa fazla tolerans gösteremeyebilirsin. Karşılıklı anlaşmaya varabilmeniz için akşam saatlerini beklemenizde fayda var.

ASLAN BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Partnerine odaklanacağın bir pazar günü olacaktır. İyimser enerjiler hâkim. Sabah erken saatlerde ruh halinin değişken olması karşı tarafı bunaltabilir. Abartılı davranışlarını kontrol etmekte zorlanacaksın. Öğleden sonra senden beklenenler karşısında fedakârlık göstermekte zorlanıyorsun. Yine de karşı tarafın uyumlu çabaları sonucu ilişkide dengeleri sağlayabileceksiniz.

BAŞAK BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Soğukkanlılığını ve tarafsızlığını koruyabileceğin bir gündesin. İş yerinden arkadaşlarınla vakit geçirmek isteyebilirsin. Ayak bileklerine dikkat etmelisin. Sabah saatlerinde fazla heyecanlı olabilirsin. Değişken bir ruh hali içerisindesin. Akşam saatlerinde ise çok daha uyumlu enerjiler var.

TERAZİ BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bugün çocuklarınla birlikte farklı ve özgür etkinlikler yapmak için çok uygun. Ancak etkinlikleri daha çok öğleden sonraki saatlerde değerlendirmeni tavsiye edeceğim. Çünkü sabah saatlerinde takım çalışmalarından ziyade bireysel hareket etmek için çok daha uygun bir tavırdasın. Akşama doğru ise dengeli ve uyumlu olacağın güzel vakitler var.

AKREP BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (24 EKİM - 23 KASIM)

Ailenle birlikte yaratıcı bir şeyler yapmak için güzel bir pazar günü. Sabah erken saatlerde ruh halin değişken olabilir. Belki bugün geç uyanarak sabah saatlerindeki zorlayıcı etkileri atlayarak geçebilirsin. Akşam saatlerinde etrafınla uyumlu ilişkiler kurmak için harika saatler var. Ruh halinde bu saatlerde çok daha iyi olacak.

YAY BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (24 KASIM - 22 ARALIK)

Ay bugün Kova burcunda ilerliyor olacak. Sosyal ilişkilerde ve karşılıklı iletişimde başarılı olacağın bir günündesin. Kardeşlerin ya da yakın çevrenle ilgili alacağın ani haberlerle yüreğin hoplayabilir. Öğleden sonra karşılaşacağın durumlar sinirlerini kontrol etmeni zorlaştırıyor ancak bugünün akşamında yapıcı enerjiler var. Koşulları olumlu yönde değiştirmeyi başaracaksın.

OĞLAK BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (23 ARALIK - 20 OCAK)

Harcamalarınla ilgili bağımsız olmak istiyor, kimseye hesap vermek istemiyorsun. Bugün kendini tek başına dışarı atabilir ve özgürce alışveriş yapmak isteyebilirsin. Sabah saatlerinde özgürlüğüne müdahale etmek isteyenlere karşı aksi davranabilir, umulmadık çıkışlarda bulunabilirsin. Öğleden sonra arkadaşlarınla birlikte olmak sana iyi gelecektir. Ancak aksiliklerini onlara yansıtmamaya çalışmalısın.

KOVA BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Ay bugün senin burcunda ilerliyor. Sanatsal konularla ilgilenmek isteyeceğin ve kendin bir sanat dalıyla ilgileniyorsan orijinal fikirler geliştirebileceğin bir gündesin. Günün ilk yarısında biraz gergin olabilir, etrafındakilere karşı fazla muhalif olabilirsin. Kendi doğru bildiğinde fazla diretebilirsin. Günün ikinci yarısında ise çok daha ılımlı enerjiler var. Partnerinle birlikte olmak ve güzel vakit geçirmek isteyeceksin.

BALIK BURÇLARI 1 ARALIK 2019 PAZAR (20 ŞUBAT - 20 MART)

Kova burcunda ilerleyen Ay etrafına karşı isyankâr bir tutum içerisinde olmanı sağlayabilir. Sabah saatlerinde sabırsız ve duygusal anlamda gergin olman etrafındakileri çevrenden uzaklaştırıyor. Fazla gergin olman sağlık sorunları yaşamanı tetikleyebilir. Mümkünse seni rahatlatacak çaylar tüketmen iyi olacaktır. Akşam saatlerinde ailenin desteğiyle çok daha huzurlu bir enerji içerisindesin.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com