Günde 2 fincan kekik çayı ile gelen şifaya şaşıracaksınız

Hazmı kolaylaştıran ve mikropların düşmanı kekiğin çayı da hastalıklara şifa oluyor. Kekiğin kansere karşı savaşan bir bitki olduğunu söyleyen uzmanlar, kekik çayını öneriyor. Yapılan araştırmalarda günde bir bardak kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine eklenen kekiğin beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Uzmanlar, özellikle depresyona ya da strese meyilli kişiler için kekik tüketilmesini tavsiye ediyor. Kekik çayının faydaları haberimizde...



KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kronik astım hastalarının günde 2-3 fincan kekik çayı içmesi öneriliyor. Kış hastalıklarına özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe fayda sağlaması kekik çayının faydaları arasındadır.

Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engeller, hastalıklara karşı direnci artırır, yaşlanmayı geciktirir.

Yapılan araştırmalar, kekiğin içerdiği karvakrol maddesinin, tümörlerin gelişimini yavaşlattığını gösterdi.

Kavrakrol, kanser hücreleriyle savaşıyor. Antioksidandır, hücre hasarının önüne geçer.

Yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar.

Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor.

Böbreklerdeki sıvı oranını dengeleyerek zararlı bakterileri idrar yoluyla atar.

Sporcuların sıklıkla yaşadığı kas ağrılarına da iyi gelen kekiğin içerdiği ayrıştırıcı bileşikler kasların gerginleşmesi ya da sertleşmesini önleyerek vücudun daha rahat hareket etmesini destekler. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek iltihap ve ödem oluşumunu da engeller.

Son yıllarda artan kalınbağırsak kanserini de önlemek için tüketilmesi gereken bitkilerin başında gelir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kanserden koruyan bitki çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler: Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı yeşil çay ve yarım litre sıcak sudur.

Kekik ve yeşil çay bir fincana konulur, üzerine kaynar su eklenir. Fincanın ağzı kapatılarak 10 dakika demlenmesi beklenir. Bu şekilde günde 2 fincan içebilirsiniz.