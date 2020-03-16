Günde 1,5 çay kaşığından fazla tuz tüketiyorsanız dikkat!

Türkiye'de yapılmış bir araştırmaya göre Türk halkı tuzu yemeğe eklenen sodyumdan alıyor. Özellikle tansiyon hastaları için büyük bir problem olan tuz, aşırı tüketilmesi durumunda sağlık sorunlarına sebep oluyor. Tuzun aşırı tüketilmesi durumunda zararı nedir gibi sorular araştırılıyor. Özellikle evlerde, lokantalarda yemek pişirilirken atılan tuz önemli olduğunu belirten uzmanlar, bir kişinin bir günlük tuz ihtiyacı 1,5 çay kaşığı olduğunu vurguluyor.

Aşırı tuz tüketiminde kan basıncının yükseldiğini belirten Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, aşırı tuz tüketiminin neden olduğu zararlarını anlattı. AA'ya açıklamalarda bulunan Ateş,

"Tuzlu beslenmek hipertansiyon için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Bunun dışında hem kan basıncını yükselterek hem de bağımsız etkiyle aynı zamanda kalp, damar ve böbrek hastalıklarına da yol açabiliyor. Bunun dışında bazı kanserlerle, tuzun ilişkisi var. Aşırı tuz tüketenlerde mide kanseri sıklığının artmış olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Bunun dışında kemikleri olumsuz yönde etkiliyor, kemik erimesi dediğimiz osteoporoz için bir risk faktörü. Özellikle dolaylı etkileriyle obezite, diyabet, astım gibi birçok hastalıkla tuz tüketimi arasında bir ilişki söz konusu." diye konuştu.

Ateş, Dünya Sağlık Örgütü'nün kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğini tavsiye ettiğini belirtti.

"TUZDAKİ SODYUM ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Kenan Ateş, tuzun içinde bulunan sodyumun yaşam için gerekli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer sodyum vücutta aşırı derecede eksilirse vücudun birçok organ ve sistemi bundan olumsuz yönde etkilenir. Çünkü sodyum vücutta sıvı dengesinin ve kan basıncının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin düzenlenmesi, sinir ve kas dokusu arasında sinyal iletimi gibi birçok vücut işlevi için gerekli olan bir madde. Vücutta sodyum eksildiği zaman kan basıncında düşme, tansiyon düşüklüğü, vücutta sıvı eksikliği, sinir sistemini etkileyen koma ve ölüme kadar gidebilecek ciddi sorunlar çıkabilir."

Bu sorunlardan korunmak için 1,5 gramdan biraz fazla tuz tüketiminin yeterli olacağını ifade eden Ateş, sorunun aşırı tuz tüketiminden kaynaklandığını vurguladı. Türk toplumunun tuzu, yemeğe eklenen sodyumdan aldığını anlatan Ateş, şöyle devam etti: "Türkiye'de yapılmış bir araştırma var: 'Biz tuzu nereden alıyoruz?' Aslında Batılı toplumlar ağırlıklı olarak işlenmiş gıdalardan tuzu alıyorlar ama Türk toplumu öyle değil. Türk toplumu tuzu yemeğe eklenen sodyumdan alıyor. Özellikle evlerde, lokantalarda yemek pişirilirken atılan tuz önemli. Bir kişinin bir günlük tuz ihtiyacı 1,5 çay kaşığı kadardır."