Güçlü bağışıklığın formülü! Sağlıklı uyku gripten koruyor

İnsanın kendini iyi hissetmesi için uyku en önemli ihtiyaçların başında geliyor. Dolayısıyla sağlıksız bir uyku başka hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Gribal salgın tüm hızıyla etkisini gösterirken bağışıklık sisteminin güçlü olması, korunmada kilit rol oynuyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birlikte sağlıklı bir uyku da kuvvetli bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı oluyor. Nöroloji, Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu “Sağlıklı uyku, bağışıklık sisteminin de iyi çalışabilmesi için elzem olan bir şey. Sağlıksız uykunun; bağışıklık sistemindeki bazı proteinlerin sentezinde, dolayısıyla bağışıklık sisteminde çok ciddi sorunlar yarattığını çok iyi biliyoruz” diyor. Bağışıklığı kuvvetlendirip hastalıklarla savaşmada önemli bir rol oynayan sağlıklı uykunun, bazı yanlışlarla faydasını azalttığımızı da vurgulayan Prof. Dr. Murat Aksu, yaptığımız yanlışları anlattı.

MELATONİN HORMONU SALGILANMALI

Sağlıksız ve yetersiz uyku, bağışıklık sistemindeki bazı proteinlerin sentezinde ve bağışıklık sisteminde ciddi sorunlara yol açarken, hem hastalıklara zemin hazırlıyor hem de hastalıkların iyileşme sürecini yavaşlatıyor. Yapılan çalışmaların, karanlıkta salgılanan melatonin hormonunun bağışıklığı kuvvetlendirdiğine, eksikliğinin ise bağışıklığı olumsuz etkilediğine işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Aksu ,“Melatonin hormonunun salınabilmesi ve diğer hücreler üzerine etkisinin görülmesi için karanlık ortam şarttır. Eğer ışık varsa ya da tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarından yansıyan mavi ışığa maruz kalırsak, beyin mavi ışığı gün ışığı olarak algıladığı için melatonin salınımı kesilir ve uykumuz bölünür, melatoninin salgılayacağı olumlu etkilerden yoksun kalırız. Bilimsel araştırmalar; melatonin eksikliği olan kişilerde gribal enfeksiyonların ve bakteriyel hastalıkların daha fazla görüldüğünü ve hastalığın daha ağır geçtiğini ortaya koyuyor” diyor.

23.00-02.00 SAATLERİ ARASINDA UYKUDA OLMAK ŞART

İdeal uyku süresinin kişiden kişiye değişmekle birlikte, her sağlıklı insanın en az 6 saat uyuması gerektiğini belirten Prof. Dr. Murat Aksu, özellikle gece 23:00 ile 02:00 saatleri arasında uykunun çok önemli olduğunu vurgulayarak “Gece 23:00 ile 02:00 arasında organlarımızın farklı şekilde çalışması söz konusudur. Melatonin hormonu da özellikle bu saatler arasında daha fazla salgılanıyor. Eğer başka bir zorunluluk yoksa bu saatler arasında uykuda olunması çok önemlidir” diyor.

BU YANLIŞLARDAN KAÇININ!

- Gece lambası kullanmak ya da perdeyi aralayarak uyumak

- Televizyon karşısında veya sesli ortamda uyumak

- Tablet, bilgisayar, televizyon ekranlarından yansıyan mavi ışığa maruz kalmak

- Çok sıcak ortamda uyumak

- Gece geç saatte yatıp 23:00-02:00 saatleri arasında uyanık olmak

- Yatak haricinde bir yerde (çekyat, kanepe) uyumak

- Uykudan önce vücudun ve beynin dinlenmesini engelleyici faaliyetlerde bulunmak

- Uykudan birkaç saat önce kafeinli içecekler içmek ve yemek yemek

- Sorunları düşünerek yatağa girmek